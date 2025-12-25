Sôi động giải SABA NEWS Vietnam Pickleball Open

SABA NEWS Vietnam Pickleball Open thu hút được sự quan tâm của nhiều VĐV lẫn CĐV.

Với mục tiêu kiến tạo sân chơi kết nối cộng đồng, giải đấu áp dụng mô hình mở rộng, không phân biệt trình độ. Đây là cơ hội quý báu để các tay vợt phong trào được cọ xát thực tế với những vận động viên dày dạn kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tổng giá trị giải thưởng hơn 40 triệu đồng cũng được đánh giá là yếu tố hấp dẫn, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên nữ.

SABA NEWS Vietnam Pickleball Open thu hút được sự quan tâm của nhiều VĐV lẫn CĐV.

Sức hút của giải đấu được khẳng định rõ nét qua không khí tại sân. Hàng trăm người hâm mộ đã có mặt trực tiếp, tạo nên những tiếng hò reo không ngớt. Bầu không khí sôi động này là minh chứng sống động cho sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn Pickleball tại TP.HCM.

Các tay vợt thi đấu đầy quyết tâm.

Chia sẻ bên lề sự kiện, một vận động viên cho biết: “Pickleball đang phát triển nhanh nhưng các sân chơi dành riêng cho nữ còn hạn chế. Tôi rất hào hứng tham gia giải đấu này vì đây không chỉ là nơi tranh tài mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi.”

Một tay vợt lưu lại lại thành quả thi đấu.

Đáp lại sự kỳ vọng đó, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi rất hạnh phúc trước sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng. SABA News hy vọng giải đấu sẽ là tiền đề vững chắc để tổ chức thêm nhiều sân chơi quy mô hơn nữa trong tương lai.”

Ban tổ chức trao thưởng cho các tay vợt đứng đầu.

Với sự chuẩn bị chu đáo và công tác tổ chức bài bản, SABA NEWS Vietnam Pickleball Open đã trở thành điểm hẹn thể thao ý nghĩa, góp phần lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển bền vững của phong trào Pickleball nữ Việt Nam./.