Sơ kết Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”

Tại hội nghị, các đại biểu theo dõi phóng sự khái quát kết quả một năm triển khai Đề án và nghe các tham luận trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn. Các tham luận tập trung làm rõ việc phát huy giá trị các địa chỉ đỏ và nhân chứng lịch sử; giải pháp xây dựng hệ sinh thái ký ức số, chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và lan tỏa đa nền tảng; kinh nghiệm huy động lực lượng, kiểm soát chất lượng nội dung từ cơ sở; giải pháp đổi mới cơ chế giao chỉ tiêu và số liệu hóa tiến độ triển khai Đề án.

Được phát động từ ngày 27/7/2025 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đề án hướng tới mục tiêu lưu giữ, phát huy ký ức của các nhân chứng lịch sử. Qua đó, chương trình góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Sau một năm triển khai, Đề án đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng. Tính đến nay, hệ thống website của Đề án đã tiếp nhận và thu thập hơn 712.000 câu chuyện từ hơn 112.000 nhân chứng lịch sử. Nhiều tư liệu quý như hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật lần đầu tiên được sưu tầm, phục hồi và số hóa bài bản để bổ sung vào kho dữ liệu lịch sử trên môi trường số.

Nội dung các câu chuyện phản ánh đa dạng ký ức của các thế hệ đi trước, từ người hoạt động cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đến các thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ. Mỗi lời kể là một minh chứng sống động về tình đồng chí, lòng yêu nước và những hy sinh thầm lặng nơi chiến trường lẫn hậu phương. Các câu chuyện lịch sử đã được chuyển hóa linh hoạt thành nhiều loại hình hiện đại, tiếp cận gần gũi với giới trẻ như: video, podcast, infographic, reels, shorts, hoặc các bản tin gắn mã QR. Nhiều địa phương cũng chủ động xây dựng các “Trạm ký ức”, góc truyền thống tại trường học, thư viện, bảo tàng, giúp thanh thiếu nhi và nhân dân dễ dàng tiếp cận lịch sử một cách trực quan nhất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục triển khai Đề án, hướng tới tổng kết nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027. Trong giai đoạn tới, trọng tâm chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính xác thực và khả năng khai thác lâu dài của dữ liệu. Các cấp bộ Đoàn cần ưu tiên tiếp cận nhân chứng tuổi cao, sức khỏe yếu; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và cán bộ Đoàn từng tham gia kháng chiến.

Đối với kho dữ liệu đã hình thành, cần rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa, khắc phục trùng lặp, thiếu nguồn, chưa thống nhất về nhân vật, địa danh, sự kiện. Các câu chuyện sẽ được hệ thống hóa, từng bước xây dựng danh bạ số phục vụ lưu trữ, nghiên cứu, giáo dục và tuyên truyền. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh khai thác, chuyển hóa câu chuyện thành sản phẩm truyền thông đa dạng, lan tỏa trên nền tảng số. Việc triển khai Đề án gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức tri ân các nhân chứng, khách mời giao lưu và trao Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án, gồm: Tỉnh đoàn Hưng Yên, Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Ninh Bình, Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Báo Thanh Niên./.