Số hóa toàn diện, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong giai đoạn mới

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương yêu cầu nâng vai trò Trung tâm Xúc tiến trong hỗ trợ doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Trung tâm cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chủ động và số hóa toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong giai đoạn phát triển mới. Trung tâm không chỉ làm nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá mà phải thực sự trở thành đầu mối hỗ trợ, theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng dự án kéo dài, chồng chéo trách nhiệm hoặc “trôi nổi” qua nhiều cơ quan mà không có đơn vị chịu trách nhiệm chính. Trung tâm đẩy mạnh số hóa, cập nhật thường xuyên dữ liệu đầu tư, xây dựng hệ thống thông tin minh bạch, hiện đại để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh các thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, logistics và danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết mặc dù chịu tác động từ quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, trong gần 5 tháng qua, đơn vị vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Theo ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Trung tâm, tỉnh đã kết nối, làm việc với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước ở các lĩnh vực năng lượng, logistics, vật liệu bán dẫn, công nghiệp tái chế, du lịch và hạ tầng khu công nghiệp. Quảng Trị hiện tập trung xúc tiến các dự án động lực như năng lượng tái tạo, hydro xanh, logistics cảng biển, trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng sạch, công nghiệp phụ trợ và du lịch chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP) của liên doanh VSIP - Amata - Sumitomo.

Lãnh đạo Trung tâm kiến nghị UBND tỉnh cho phép xây dựng Bản đồ số đầu tư (Investment GIS), tích hợp dữ liệu quy hoạch, quỹ đất, dự án kêu gọi đầu tư, sản phẩm OCOP và dữ liệu du lịch nhằm hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát trực tuyến trước khi triển khai thực địa. Trước thực tế nhiều đoàn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký khảo sát đầu tư trong thời gian rất gấp, Trung tâm đề xuất nghiên cứu cơ chế “luồng xanh”, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” đối với các đoàn nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương, trừ các trường hợp liên quan đến yếu tố an ninh, quốc phòng và tôn giáo.