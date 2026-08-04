Số hóa du lịch: Bước đệm vững chắc vươn tầm quốc tế

Khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Vedana Ninh Bình, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều khâu quản lý, vận hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tối ưu công tác quản lý, quảng bá điểm đến mà còn mang đến những trải nghiệm thuận tiện, cá nhân hóa cho du khách, mở ra động lực mới để du lịch Ninh Bình phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

Công nghệ nâng tầm điểm đến

Tại Khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Vedana Ninh Bình, xã Cúc Phương, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng trong nhiều khâu quản lý, vận hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Hệ thống trợ lý AI hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn tìm kiếm vị trí, gọi xe điện, tiếp cận các dịch vụ tiện ích, hỗ trợ thủ tục nhận phòng và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian lưu trú.

Điểm nổi bật của hệ thống là khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, cho phép du khách quốc tế dễ dàng tìm hiểu thông tin về phòng nghỉ, dịch vụ, tiện ích, khu chức năng hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình. Giải pháp này góp phần giảm rào cản ngôn ngữ, nâng cao trải nghiệm cho khách quốc tế, đồng thời hỗ trợ đội ngũ nhân viên trong quá trình phục vụ.

Ông Jimmy Trần, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Vedana Ninh Bình cho biết, AI hiện được ứng dụng trong khoảng 70% công đoạn quản lý, vận hành của đơn vị. Hệ thống có khả năng tiếp nhận, phản hồi nhanh các yêu cầu phổ biến của du khách, giúp giảm khối lượng công việc lặp lại cho bộ phận lễ tân, tư vấn viên. Qua quá trình triển khai, đơn vị ghi nhận việc ứng dụng AI giúp giảm khoảng 40% nhu cầu nhân lực tư vấn, rút ngắn thời gian phản hồi và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chị Hoàng Phương Lan, du khách Hà Nội đánh giá, AI giúp cung cấp nhanh chóng các thông tin về điểm đến, lịch trình tham quan và dịch vụ liên quan. Công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ hữu ích cho đội ngũ lễ tân, tư vấn viên trong việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu, mang lại sự thuận tiện cho du khách.

Cùng với việc ứng dụng công nghệ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ngành Du lịch Ninh Bình cũng đẩy mạnh xây dựng các nền tảng số phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến và hỗ trợ du khách. Năm 2023, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng du lịch thông minh Ninhbinhtourisminfo.

Ứng dụng được phát triển trên hai nền tảng Android và iOS, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ hành trình của du khách như thông tin điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm mua sắm, khu vui chơi giải trí, sự kiện và thời tiết. Bên cạnh đó, ứng dụng hỗ trợ cá nhân hóa lịch trình dựa trên nhu cầu, thời gian lưu trú và khoảng cách di chuyển; hệ thống chatbot hoạt động 24/7 giúp giải đáp nhanh các câu hỏi về tour tuyến, dịch vụ, điểm đến.

Đến nay, ứng dụng Ninhbinhtourisminfo đã tích hợp dữ liệu gồm 43 điểm tham quan, 229 cơ sở lưu trú, 106 nhà hàng, 31 điểm mua sắm và 49 điểm vui chơi giải trí. Các tính năng bản đồ số, đánh giá dịch vụ, xây dựng lịch trình và hỗ trợ trực tuyến không chỉ giúp du khách thuận tiện hơn trong quá trình khám phá Ninh Bình mà còn tạo nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành du lịch.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình cho biết, việc khai thác dữ liệu số giúp ngành Du lịch phân tích xu hướng, nhu cầu của từng nhóm khách, từ đó xây dựng các chương trình xúc tiến phù hợp. Thông qua hệ thống dữ liệu, ngành Du lịch có cơ sở nghiên cứu thị trường, trong đó chú trọng các thị trường khách quốc tế tiềm năng, đồng thời phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách.

Phát triển du lịch thông minh

Thời gian qua, ngành Du lịch Ninh Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm du khách. Các nền tảng số, hệ thống thông tin du lịch, bản đồ số, mã QR giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch cùng các hoạt động truyền thông trực tuyến được triển khai, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn dịch vụ và xây dựng hành trình khám phá. Cùng với đó, việc số hóa dữ liệu du lịch góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến thông minh, hiện đại.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình ước đón trên 17,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 17,8 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của điểm đến, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua ứng dụng công nghệ số.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng, để AI và các công nghệ mới phát huy hiệu quả trong lĩnh vực du lịch cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch với các đơn vị công nghệ nhằm phát triển các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn dữ liệu, quyền riêng tư của khách hàng, phát triển nguồn nhân lực số và đầu tư hạ tầng dữ liệu là những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số bền vững.

Định hướng này đang được ngành Du lịch Ninh Bình cụ thể hóa thông qua việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu số, kết nối thông tin về điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, lượng khách và doanh thu với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Theo Kế hoạch số 55/KH-SDL ngày 24/6/2026 của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, đến năm 2030, các danh mục dữ liệu ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của ngành sẽ được số hóa, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ với các nền tảng dữ liệu dùng chung.

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, thời gian tới, ngành Du lịch tiếp tục tập trung xây dựng, làm sạch và đồng bộ dữ liệu; đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, từng bước ứng dụng các công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn, thực tế ảo, trợ lý ảo trong quảng bá, xúc tiến, hỗ trợ du khách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội mới cho du lịch Ninh Bình trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương thức quản lý và mở rộng khả năng tiếp cận du khách. Với định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, lấy dữ liệu làm nền tảng, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ, ngành Du lịch Ninh Bình đang từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số, góp phần khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế./.