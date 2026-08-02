Số hóa Chợ Đồng Xoài, mở rộng không gian kinh doanh cho tiểu thương

Chợ Đồng Xoài là một trong những chợ truyền thống lớn nhất phía Bắc Đồng Nai, gắn bó lâu đời với đời sống, sinh kế của hàng trăm hộ tiểu thương và nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, phương thức quản lý thủ công trước đây còn một số hạn chế như dữ liệu về lô, sạp, hộ kinh doanh chưa được quản lý tập trung; việc tổng hợp, thống kê, báo cáo mất nhiều thời gian; công tác theo dõi các khoản thu từ mặt bằng, điện, nước, vệ sinh, bảo vệ còn gặp khó khăn.

Trong khi đó, tiểu thương ngày càng chịu sức ép cạnh tranh từ các kênh bán lẻ hiện đại và thương mại điện tử nhưng chưa có nhiều công cụ quản lý bán hàng số, cũng như kênh trực tuyến để quảng bá sản phẩm, mở rộng khách hàng.

Đại diện VNPT Đồng Nai trình bày các giải pháp chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý và hoạt động kinh doanh tại Chợ Đồng Xoài. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Từ thực tế trên, hệ sinh thái chuyển đổi số chợ do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phát triển được triển khai với ba nhóm giải pháp gồm MMarket247, Chợ số 247 và DP247, hướng tới kết nối giữa cơ quan quản lý, Ban Quản lý chợ, tiểu thương và người dân. Trong số đó, MMarket247 hỗ trợ số hóa công tác quản lý, điều hành; tập trung dữ liệu về lô, sạp, hộ kinh doanh, giấy phép kinh doanh, trạng thái sạp và lịch sử sang nhượng. Hệ thống hỗ trợ quản lý các khoản thu, tích hợp hóa đơn điện tử, thống kê nguồn thu, vi phạm; đồng thời tạo kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tuyến giữa tiểu thương và Ban Quản lý chợ.

Nền tảng Chợ số 247 hướng tới xây dựng không gian mua sắm trực tuyến gắn với chợ truyền thống. Người dân có thể tìm kiếm chợ, sạp hàng, sản phẩm và thông tin về tiểu thương; tiếp cận sản phẩm OCOP, thông tin an toàn thực phẩm và các gian hàng uy tín. Tiểu thương có thể quảng bá sạp, sản phẩm, tiếp cận khách hàng và bán hàng trên môi trường số khi tích hợp với DP247.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai, cho rằng đưa hoạt động chợ truyền thống lên môi trường số là xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số. Hệ thống giúp cơ quan quản lý quản lý thông tin tiểu thương, quầy sạp, hợp đồng, thu phí, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy minh bạch, khoa học hơn; đồng thời giảm công việc thủ công. Đối với hộ kinh doanh, tiểu thương có thêm kênh bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Đại diện lãnh đạo phường Bình Phước và các đơn vị thực hiện nghi thức kích hoạt, triển khai Phần mềm quản lý chợ thông minh và Nền tảng Chợ số 247.vn tại Chợ Đồng Xoài. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Ông Nguyễn Minh Quang đề nghị phường Bình Phước tiếp tục xác định chuyển đổi số chợ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số; đồng thời đề nghị VNPT Đồng Nai tiếp tục đồng hành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và hướng dẫn tiểu thương sử dụng hiệu quả.

Theo ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước cho biết địa phương xác định việc triển khai chuyển đổi số tại Chợ Đồng Xoài theo quan điểm lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy tiểu thương làm trung tâm và hiệu quả phục vụ làm thước đo. Sau gần 3 tháng vận hành thí điểm, phường đã cập nhật dữ liệu 16 nhân sự tham gia quản lý chợ; 564 lô, sạp, tương ứng 342 chủ sạp đang kinh doanh; 44 khoản thu tại 8 khu vực chợ và phân loại 40 ngành hàng kinh doanh.

Đây là nguồn dữ liệu ban đầu quan trọng để địa phương theo dõi hoạt động chợ thống nhất, giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, quá trình thí điểm còn một số khó khăn khi một bộ phận tiểu thương, nhất là người lớn tuổi, chưa quen thao tác trên ứng dụng; một số dữ liệu về chủ lô, sạp, ngành hàng, hợp đồng và nghĩa vụ tài chính cần tiếp tục đối chiếu, chuẩn hóa. Hạ tầng đường truyền và một số tính năng cũng cần được tối ưu.

Trong tháng 8/2026, phường Bình Phước phối hợp với VNPT Đồng Nai tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục lỗi và hoàn thiện quy trình hỗ trợ người sử dụng. Trong quý III/2026, phường phấn đấu 100% hộ tiểu thương tại Chợ Đồng Xoài được tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ cài đặt ứng dụng.

Việc số hóa Chợ Đồng Xoài được kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở thêm không gian kinh doanh cho tiểu thương. Từ mô hình “chợ thật - bán online”, các sạp hàng truyền thống có thể tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi địa phương, góp phần giúp chợ truyền thống thích ứng với xu hướng thương mại điện tử và thúc đẩy phát triển kinh tế số./.