Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ hội Khai bút đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long thực hiện nghi thức khai bút đầu xuân. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã viết những dòng chữ đầu Xuân như: “Mã đáo khai Xuân”, “Bính Ngọ bứt phá”, “Rèn đức luyện tài”, “Tâm trong trí sáng – Công thành danh toại”, “Thắp sáng tương lai”. Những nét bút đầu năm gửi gắm niềm tin, khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong năm Bính Ngọ. Qua đó, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng mở ra một năm mới với nhiều thắng lợi, thành công; đồng thời nhắn nhủ mỗi người dân Vĩnh Long, đặc biệt là đội ngũ thầy giáo, cô giáo và học sinh, không ngừng rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức, chung sức đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy cho biết, Lễ hội Khai bút đầu Xuân không chỉ là sự tiếp nối một truyền thống văn hóa tốt đẹp, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi thầy giáo, cô giáo và mỗi học sinh soi lại mình, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, ý thức trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong bối cảnh mới, với khí thế “kỷ cương – sáng tạo – đột phá – phát triển”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Bà La Thị Thúy nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng sang giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao và kỳ vọng lớn. Trên tinh thần đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đã đề ra; chú trọng thực hiện đạt kết quả cao nhất Chương trình số 06-CTr/TU của Tỉnh ủy, cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho quá trình đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực địa phương trong thời kỳ mới.

Ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng khoa học, sát với thực tiễn, bảo đảm sự ổn định và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh mới, đội ngũ thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, yêu học trò, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy để bắt kịp sự phát triển của giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách cho học sinh. Các học sinh cần không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có tri thức, có nhân cách, xứng đáng với truyền thống hiếu học của các thế hệ đi trước.

Đại biểu tham gia hoạt động Ngày hội thư pháp. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Trong khuôn khổ Lễ hội Khai bút đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026, nhiều hoạt động phong phú, mang đậm ý nghĩa giáo dục và văn hóa đầu năm mới được tổ chức như: Hội thi “Văn hay – Chữ tốt”, thi cắm hoa, Ngày hội thư pháp, các hoạt động trò chơi dân gian cùng các gian hàng ẩm thực, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng./.