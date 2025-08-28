Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

* Thể hiện sức mạnh tổng hợp và tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Buổi sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình diễn ra từ 20 giờ đến khuya, gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Chương trình bắt đầu bằng lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa - biểu tượng khát vọng của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.



Xe Quân kỳ quân đội tham gia lễ sơ duyệt. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Sau buổi sơ duyệt tối 27/8, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tiếp tục tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 30/8, trước khi chính thức tham gia Lễ diễu binh, diễu hành lúc 6 giờ sáng 2/9.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.

Dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển. Ngoài ra, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại.

Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành sự kiện A80. Ảnh: Trần Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Các khối xe, pháo của Quân đội gồm: Khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử...

Các khối xe đặc chủng của Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối: Nghi trượng (gồm xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khối đi bộ (gồm khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, các khối dân quân du kích, các khối đi bộ của Công an nhân dân Việt Nam); khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; các khối quần chúng (đại diện công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, kiều bào...) lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.