Sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại sân chơi công nghệ hàng đầu thế giới ở Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, cuộc thi ICT Huawei năm nay thu hút hơn 220.000 sinh viên và giảng viên đến từ hơn 2.000 trường cao đẳng và đại học tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các vòng thi cấp quốc gia và khu vực, hơn 500 thí sinh xuất sắc nhất của 170 đội đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bước vào tranh tài tại vòng Chung kết Toàn cầu được tổ chức tại Thâm Quyến từ ngày 2-5/6. Việt Nam có 6 sinh viên đến từ trường Đại học FPT Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chia làm 2 đội dự thi.

Đội ProPTIT (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) đạt giải Nhì ở nội dung Cloud Track. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo kết quả cuộc thi, cả 2 đội sinh viên Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi đều xuất sắc giành giải thưởng. Cụ thể, đội VN.FPTIT - gồm Dương Văn Hiệp, Bùi Anh Đức, Nguyễn Minh Toàn thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học FPT Hà Nội - đạt giải Nhất ở nội dung Computing Track. Đội ProPTIT - gồm Hán Hữu Đăng, Trần Hải Long và Bùi Thế Vĩnh Nguyên thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đạt giải Nhì ở nội dung Cloud Track.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về trình độ và kỹ năng công nghệ thông tin của sinh viên Việt Nam, Tiến sĩ Đào Ngọc Phong - giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - cho biết các sinh viên Việt Nam tham dự cuộc thi, đặc biệt là tại vòng thi khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có 2 đội đạt giải đặc biệt và một đội đạt giải ba. Hai đội đạt giải đặc biệt đã được lựa chọn để tham gia cuộc thi toàn cầu lần này, cho thấy các sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể hội nhập và cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới.

Chia sẻ cảm nhận sau khi cùng toàn đội giành giải Nhất nội dung Computing Track, sinh viên năm 4 Dương Văn Hiệp thuộc chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI) của Đại học FPT Hà Nội bày tỏ rất vui mừng và cho biết, thông qua cuộc thi, em đã học được cách làm chủ công nghệ và biến những kiến thức trên giảng đường thành kiến thức áp dụng trong thực tế. Trong suốt cuộc thi, Dương Văn Hiệp được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ của Huawei, giúp em có cơ hội chia sẻ kiến thức, không chỉ về chuyên môn mà còn cả niềm đam mê công nghệ với bạn bè quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để sinh viên Việt Nam khẳng định vị thế của đất nước trên đấu trường quốc tế.

Do Huawei khởi xướng, cuộc thi ICT Huawei được định vị là “Olympic ICT Toàn cầu dành cho các trường đại học” và được ví như “Ngọn hải đăng dẫn lối cho thế hệ trẻ ICT”. Cuộc thi hướng tới việc tận dụng nền tảng quốc tế về thi đấu và giao lưu để nâng cao kiến thức về lý thuyết, kỹ năng thực hành, cũng như năng lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ mới. Cuộc thi bao hàm các lĩnh vực tiên tiến hàng đầu như mạng máy tính, điện toán đám mây, AI và dữ liệu lớn./.