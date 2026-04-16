Sinh viên Việt Nam tỏa sáng tại lễ hội văn hóa ở Nga

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của Việt Nam. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tham gia sự kiện có khoảng 15 đại diện các đại sứ quán tại nước chủ nhà Nga, cùng đông đảo sinh viên đến từ Nga và nhiều quốc gia như Việt Nam, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Haiti… Lễ hội gồm 2 nội dung chính: không gian ẩm thực truyền thống và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Tại khu vực ẩm thực, các gian hàng đã mang đến một “hành trình vị giác” phong phú, giới thiệu tinh hoa ẩm thực của nhiều nền văn hóa. Đặc biệt, gian hàng Việt Nam gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế nhờ những món ăn đậm đà hương vị quê hương, thể hiện sự tinh tế và khéo léo trong chế biến. Ngoài ra, thực khách cũng có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng, độc đáo từ các nước vùng Trung Á và châu Phi.

Gian hàng ẩm thực của Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Phần thứ hai của lễ hội là chương trình văn nghệ đầy màu sắc tại hội trường chính. Các sinh viên đã hóa thân thành những “đại sứ văn hóa”, trình diễn nhiều tiết mục hát, múa và nhạc cụ dân tộc đặc sắc. Trong khi các tiết mục đến từ Trung Á và châu Phi sôi động, mạnh mẽ, thì phần trình diễn của sinh viên Việt Nam lại ghi dấu ấn bằng nét duyên dáng, uyển chuyển của nghệ thuật truyền thống, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Một tiết mục văn nghệ của sinh viên quốc tế tại trường MADI. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo), ông Pavel Shevtsov, nhấn mạnh đây là chương trình ý nghĩa, quy tụ nhiều nền văn hóa khác nhau, với sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế nhận học bổng từ cơ quan. Ông bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều sinh viên quốc tế nhận được sự tài trợ từ Rossotrudnichestvo để học tập tại MADI trong thời gian tới.

Sự kiện khép lại trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị giữa cộng đồng sinh viên các nước, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia đến bạn bè quốc tế. Đối với sinh viên Việt Nam tại MADI, đây còn là cơ hội để khẳng định bản sắc riêng trong một cộng đồng đa quốc gia, để lại ấn tượng tốt đẹp về con người Việt Nam thân thiện, tài năng và mến khách./.