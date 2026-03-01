Sinh viên Việt Nam tại LB Nga hướng tới những sự kiện lớn của đất nước

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu và có tính chuyên nghiệp cao.

Các bạn trẻ tại khu các gian hàng thủ công, mĩ nghệ truyền thống của Việt Nam

Các tiết mục của chương trình "Ánh sáng phương Đông". Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Đây là một hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc biệt, không chỉ tạo nên một không gian giao lưu, giải trí sôi động dành cho thanh niên, sinh viên cùng cộng đồng người Việt và bạn bè Liên bang Nga, mà còn là dịp để phát huy tài năng, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Chương trình được diễn ra ngay tại Trường Đại học Bách khoa Moskva, trong đó khu gian hàng thủ công mỹ nghệ và trò chơi dân gian thu hút đông đảo sinh viên và giảng viên trường, góp phần giới thiệu các nét văn hóa truyền thống của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga, bà Alina Andruk, trưởng phòng quan hệ quốc tế nhà trường cho biết, hiện có 40 sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây và đây là bộ phận rất tích cực trong toàn khối sinh viên, luôn thể hiện tính chuyên cần, ham học hỏi và ngoài ra các bạn còn luôn ý thức giới thiệu bản sắc văn hoá đất nước mình tại môi trường đa dân tộc.

Phát biểu chào mừng sự kiện, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất, phụ trách bộ phận giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đánh giá cao mục đích và ý nghĩa của chương trình khi diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và trước thềm các sự kiện lớn của thanh niên và sinh viên tại Nga. Bà cũng hoan nghênh tinh thần hội nhập và giao lưu trong sinh viên, cùng tạo ra món ăn tinh thần bổ ích, lành mạnh và thu hút được sự chú ý từ phía bạn bè Nga và quốc tế.

Từ những giá trị tinh thần ấy, chương trình chính là lời phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện và sáng tạo, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển, đồng thời thực hiện khẩu hiệu hành động theo định hướng của Trung ương Đoàn: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, cho thấy các bạn sinh viên đã đầu tư không chỉ tâm huyết mà còn có tính chuyên nghiệp cao. Các bài hát được chọn lọc vừa có nội dung tốt, vừa rất thịnh hành hiện nay.

Bên cạnh ý nghĩa nghệ thuật, đêm nhạc còn là dịp để lan tỏa tinh thần thiện nguyện và sẻ chia. Toàn bộ lợi nhuận từ chương trình sẽ được dành cho dự án “Đông Ấm”, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và Liên bang Nga, từ đó góp phần bồi đắp tình hữu nghị Việt - Nga và thắt chặt sự gắn kết trong cộng đồng sinh viên, xây dựng một tập thể vững mạnh, giàu bản sắc và tràn đầy nhiệt huyết."

Chương trình nghệ thuật “Ánh sáng Phương Đông” là hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi những "điểm sáng" cá nhân – với tài năng, cá tính và câu chuyện riêng – cùng hội tụ, hòa quyện để tạo nên một bức tranh tổng thể rực rỡ sắc màu. Chương trình khẳng định thông điệp mạnh mẽ: sự khác biệt không chia cắt, mà chính những khác biệt ấy làm nên sự đa dạng, phong phú, cùng nhau cất lên một nhịp sống chung đầy yêu thương và kết nối, tạo nên ký ức đẹp về những năm tháng du học ở xứ sở Bạch Dương./.