Sinh viên đại diện Việt Nam giành giải xuất sắc cuộc thi Mô hình ASEAN tại Argentina

Sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế Pedro Toscano và Florencia Camila Gómez, thuộc Đại học Salvador (USAL-UB) Argentina tai cuộc thi. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, cuộc thi Mô hình ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Argentina, với sự tham gia của 20 sinh viên đến từ nhiều trường đại học quốc gia Nam Mỹ, do Đại sứ quán Malaysia phối hợp cùng Tiến sĩ quan hệ quốc tế Nadia Radulovich thuộc Đại học Salvador tổ chức.

Đây là một hoạt động học thuật nhằm khuyến khích các sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế của các trường đại học Argentina tìm hiểu về hoạt động của ASEAN và các quốc gia thành viên. Trong suốt buổi thi, các sinh viên cũng được thực hành kỹ năng ngoại giao.