Siết chặt quản lý tàu du lịch trên vịnh

Cảng vụ Đường thủy nội địa và Đồn Biên phòng kiểm tra thủ tục hành chính trước khi tàu du lịch xuất bến.Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

*Đảm bảo cho du khách trải nghiệm biển xanh

Phía sau không khí tấp nập ấy là công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy được các lực lượng chức năng duy trì nghiêm ngặt. Trong bối cảnh xảy ra một số vụ tai nạn lật ca nô du lịch tại các địa phương, đặc biệt là vụ tai nạn nghiêm trọng ở Phú Quốc, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ phương tiện, thuyền viên và du khách nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến ra khơi.

Tại các bến tàu du lịch ở phường Nha Trang, công tác kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, tuyên truyền quy định an toàn và tuần tra, kiểm soát trên biển được triển khai thường xuyên. Mục tiêu là phòng ngừa từ sớm các nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tính mạng của người dân và du khách.



Ông Vũ Tuấn Anh, Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa Khánh Hòa, cho biết: Từ ngày 1/7/2026, theo Thông tư số 20/2026/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều phương tiện thủy nội địa được miễn thủ tục cấp phép rời, vào bến. Việc cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và chủ phương tiện. Tuy nhiên, công tác quản lý an toàn vẫn được thực hiện nghiêm theo quy định.

Cảng vụ Đường thủy nội địa Khánh Hòa theo dõi liên tục các bản tin khí tượng thủy văn, diễn biến thời tiết trên biển và thông tin từ các cơ quan chuyên môn để đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với từng tuyến vận tải. Khi xuất hiện gió mạnh, sóng lớn hoặc các yếu tố thời tiết vượt ngưỡng an toàn, đơn vị sẽ thông báo ngay cho chủ bến, chủ phương tiện để chủ động phòng tránh. Đối với các phương tiện còn thuộc diện cấp phép, Cảng vụ sẽ dừng cấp phép và yêu cầu tạm ngừng hoạt động khi điều kiện thời tiết không bảo đảm. Trước khi phương tiện xuất bến, lực lượng chức năng vẫn kiểm tra đầy đủ hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy cùng điều kiện chuyên môn của thuyền trưởng và thuyền viên.

Theo đại diện Cảng vụ, việc miễn thủ tục cấp phép không có nghĩa là giảm trách nhiệm của chủ phương tiện. Các đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chấp hành nghiêm quy định về số người được phép chở, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh và tuyệt đối không đưa phương tiện ra khơi khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Trước dự báo lượng khách tăng mạnh trong thời gian diễn ra Festival Biển 2026, Đồn Biên phòng Nha Trang đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn trên biển.

Trung tá Vũ Anh Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang, cho biết đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Ban Quản lý vịnh Nha Trang và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các bến du lịch, tuyến vận tải và khu vực tập trung đông phương tiện. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cho chủ phương tiện, thuyền trưởng và người lao động về các quy định bảo đảm an toàn vận tải khách du lịch. Nội dung tập trung vào việc không chở quá số người quy định, kiểm tra áo phao, thiết bị cứu sinh, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Theo ông Vũ Anh Tú, lực lượng biên phòng duy trì trung bình khoảng 12 đợt tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền mỗi tháng. Những trường hợp cố tình vi phạm quy định về an toàn sẽ bị xử lý nghiêm. Nhờ tăng cường kiểm tra và tuyên truyền, ý thức chấp hành của chủ phương tiện và thuyền trưởng đã được nâng lên. Các vi phạm liên quan đến điều kiện an toàn trong vận chuyển khách du lịch giảm đáng kể so với trước.



Là chủ một ca nô du lịch hoạt động trên vịnh Nha Trang, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết sau các vụ tai nạn xảy ra ở một số địa phương, các doanh nghiệp vận tải khách càng ý thức rõ hơn trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách. Mỗi chuyến xuất bến đều được kiểm tra kỹ phương tiện, số lượng áo phao, thiết bị cứu sinh và tình trạng thời tiết. Nếu biển động hoặc có cảnh báo từ cơ quan chức năng, doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện sẵn sàng hủy chuyến để bảo đảm an toàn; cho du khách ở lại trên đảo nếu biển động, khi an toàn thì đưa về đất liền.

Chị Trần Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) đánh giá cao việc các bến tàu yêu cầu hành khách mặc áo phao trước khi lên ca nô, tàu và phổ biến kỹ các quy định an toàn. Theo chị Hà, việc kiểm tra nghiêm túc trước khi xuất bến giúp du khách yên tâm hơn khi tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật. Hơn 11.500 lượt chủ phương tiện, thuyền viên, người dân và các tổ chức kinh doanh vận tải, vui chơi giải trí dưới nước đã được phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa cùng các nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính và quản lý phương tiện phục vụ hoạt động du lịch trên biển.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức 10 đợt tuần tra liên ngành tại khu vực cảng, kho bãi và các tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy nhằm kiểm tra tình trạng chở quá tải, quá vạch dấu mớn nước an toàn, đồng thời phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động vận tải. Qua kiểm tra, chưa phát hiện phương tiện hay người lao động của doanh nghiệp vi phạm các quy định.

*Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Cùng với Cảng vụ và Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2026, đơn vị triển khai đồng bộ các kế hoạch chuyên đề của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Lực lượng chức năng bố trí 324 ca tuần tra với 1.241 lượt cán bộ, chiến sĩ, tập trung tại các khu vực có mật độ phương tiện cao như vịnh Nha Trang, vịnh Cam Ranh và vùng biển Vạn Ninh.

Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 114 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 145 triệu đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, số vụ xử lý tăng 48%, số tiền xử phạt tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Các lỗi chủ yếu gồm phương tiện không đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm; người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn; thiếu trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy; chở quá số người quy định hoặc sử dụng phương tiện khai thác thủy sản để vận chuyển khách.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt kiểm tra liên ngành tại bến cảng và tuyến vận tải thủy. Theo Trung tá Nguyễn Văn Cảnh, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và nâng cao ý thức chấp hành của chủ phương tiện là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm mỗi chuyến tàu đưa du khách rời bến đều an toàn, góp phần giữ vững hình ảnh du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa.

Trung tá Nguyễn Văn Cảnh nêu rõ, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại Khánh Hòa là sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, thuyền viên và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm mỗi chuyến tàu đưa du khách rời bến đều an toàn, góp phần giữ vững thương hiệu điểm đến biển đảo của Nha Trang - Khánh Hòa./.