Sĩ quan trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia giao lưu tại cột mốc ba biên

Tại cột mốc ba biên, các sĩ quan trẻ được tìm hiểu về lịch sử và các hoạt động ngoại giao cấp Nhà nước của ba nước diễn ra tại đây. Cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được khởi công xây dựng ngày 29/11/2007, khánh thành ngày 18/1/2008. Sau đó, tại vị trí này đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: vào tháng 11/2018 diễn ra Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia cấp tỉnh lần thứ nhất; ngày 14/12/2023 diễn ra Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi.

Các sự kiện diễn ra tại cột mốc ba biên đã góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới; qua đó đóng góp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trung úy Sengsouliya Ounlasy, đoàn Sĩ quan trẻ Lào chia sẻ, anh rất xúc động khi đến thăm cột mốc ba biên và lắng nghe lịch sử hình thành mang đậm tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba quốc gia, ba dân tộc. Là một sĩ quan trẻ, anh tiếp tục trau dồi thêm kiến thức, trình độ chuyên môn, ra sức vun đắp tình hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa ba quốc gia; góp phần xây dựng khu vực ngày càng ổn định, phát triển.



Theo Thiếu tá Som Sambo, đoàn Sĩ quan trẻ Campuchia, cột mốc ba biên đánh dấu tình đoàn kết của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Tình đoàn kết này được hình thành, vun đắp qua nhiều thế hệ. Qua tìm hiểu, các sĩ quan trẻ Campuchia càng cảm thấy trân trọng hơn tình đoàn kết giữa ba nước; đồng thời tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và xây dựng khu vực “hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.