SEA Games 33: Thêm thành tích từ Pencak Silat và Rowing, Việt Nam chạm mốc 53 HCV

Ở chung kết hạng cân 75–80kg nam, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang đã thi đấu đầy bản lĩnh để đánh bại đối thủ chủ nhà Thái Lan với tỷ số áp đảo 84–53, qua đó giành HCV Pencak Silat cho Thể thao Việt Nam.

4 VĐV Việt Nam Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ về Nhất chung kết thuyền bốn nữ, giành HCV. Ảnh: TTXVN phát

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi Tấn Sang gặp phải nhiều va chạm mạnh và có thời điểm phải nằm sân vì đau đớn. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, võ sĩ Việt Nam vẫn nén đau trở lại thi đấu, duy trì thế trận chủ động và giành chiến thắng thuyết phục trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả chủ nhà.

Chiến thắng này giúp Nguyễn Tấn Sang bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời mang về thêm một tấm HCV quan trọng cho Pencak Silat Việt Nam trong ngày thi đấu quyết định.

Cũng trên sàn đấu Pencak Silat, võ sĩ Dương Thị Hải Quyên giành HCB sau khi để thua 29-42 trước võ sĩ của Indonesia trong trận chung kết hạng 50-55kg nữ. Điều đáng nói, Hải Quyên phải hoàn thành trận đấu với một ngón chân gãy. Trọng tài đã không cho cô thời gian sơ cứu, do đó Hải Quyên phải nén đau để thi đấu tiếp.

Trong khi đó, Rowing Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi bộ tứ Bùi Thị Thu Hiền – Nguyễn Giang – Đinh Thị Hảo – Phạm Thị Huệ xuất sắc về nhất chung kết thuyền bốn nữ, vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ đội chủ nhà Thái Lan.

Tấm HCV này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự phối hợp nhịp nhàng và nền tảng thể lực vượt trội của các tay chèo Việt Nam, mà còn giúp Rowing khẳng định vị thế là một trong những môn “mỏ vàng” của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Ở môn Bắn cung, các cung thủ Việt Nam giành HCB trong ngày bắn quá nhiều điểm 8. Trong khi đó, các VĐV Indonesia thi đấu cực kỳ ổn định, đa số bắn trúng hồng tâm và giành chiến thắng 5-0./.