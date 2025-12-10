SEA Games 33: Lễ khai mạc thấm đậm tinh thần “Chúng ta là một”

Lễ khai mạc SEA Games 33 được công bố gồm 5 tiết mục lớn: Hành trình tìm về cội nguồn SEA Games, khơi dậy đam mê thi đấu, khẳng định sự đa dạng văn hóa ASEAN, tôn vinh tinh thần thể thao và lời chào của tình hữu nghị “Chúng ta là một”. Ảnh: Minh Quyết - PV TTXVN từ Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trước khi bắt đầu buổi lễ, toàn khán đài dành 1 phút mặc niệm Hoàng Thái hậu Sirikit mới qua đời hồi tháng 10. Sinh thời, Hoàng Thái hậu Sirikit cùng Quốc vương Bhumibol Adulyadej đều dành tâm sức thúc đẩy ngành thể thao Thái Lan.

Buổi lễ bắt đầu với màn trình diễn ánh sáng thể hiện hình ảnh 11 quốc gia Đông Nam Á tham gia với lời chào bằng ngôn ngữ của mỗi nước. Hòa hợp với chủ đề của Đại hội năm nay “We are one – connected by the SEA” – nghĩa tiếng Việt có thể hiểu là “Chúng ta là một – kết nối bởi Đông Nam Á” hoặc “Chúng ta là một – kết nối bởi Biển”, một điểm nhấn của lễ khai mạc SEA Games 33 chính là màn trình diễn các môn thi đấu dưới nước như bơi nghệ thuật, đua mô tô nước. Tiếp đó, các nghệ sĩ biểu diễn mô phỏng các môn thi đấu trong các khung hình học được tạo bởi ánh sáng.

Lễ khai mạc cũng điểm lại hình ảnh của 32 kỳ SEA Games trước đó, với Việt Nam vinh dự là chủ nhà của hai kỳ SEA Games 2003 và 2021. Với nước chủ nhà Thái Lan, SEA Games từ lâu đã là nơi thể hiện niềm tự hào dân tộc, với việc Thái Lan 7 lần vô địch chung cuộc - chỉ đứng sau Indonesia với 10 lần đăng quang.

Không khí trên sân vận động thêm phần sôi động với các sự góp mặt của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng GOT7 biểu diễn cùng một số nghệ sĩ Thái Lan khác.

Tiếp đó là màn diễu hành của 11 đoàn thể thao tham gia đại hội SEA Games 33, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết - PV TTXVN từ Thái Lan

Phát biểu chính thức khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tất cả những người có mặt – các vận động viên, huấn luyện viên và đại diện tất cả các quốc gia tham dự, khẳng định đại hội là một dịp quan trọng để thể hiện tình hữu nghị và ý thức về tình anh em trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. Nhà Vua Thái Lan mong muốn rằng SEA Games 33 diễn ra trong sự hài hòa hoàn hảo, minh bạch và công bằng, mong rằng đại hội đạt được tất cả các mục tiêu cao cả của mình và tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực.

SEA Games 33 sẽ diễn ra đến ngày 20/12, bao gồm 50 môn thi đấu, với tổng cộng 574 bộ huy chương. Trong số đó, nước chủ nhà Thái Lan đưa vào 37 môn thể thao Olympic, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc điều chỉnh cuộc thi theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây cũng là nền tảng vững chắc để các vận động viên Đông Nam Á chuẩn bị cho những đấu trường quốc tế sắp tới./.