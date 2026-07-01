Sầu riêng và khát vọng “vươn xa” từ hương vị ẩm thực mới lạ

Chương trình quy tụ các chuyên gia ẩm thực đẳng cấp quốc tế, bếp trưởng danh tiếng đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia - ba quốc gia trồng và xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới. Tại Talkshow, các đầu bếp đã quảng diễn 7 món ăn sáng tạo kết hợp giữa sầu riêng Đắk Lắk với phong cách ẩm thực của ba nước, từ món khai vị, món chính đến món tráng miệng.



Chương trình không chỉ giới thiệu những cách tiếp cận mới trong chế biến sầu riêng mà còn hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng từ nông sản địa phương. Các món ăn sáng tạo từ sầu riêng sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện công thức, kết nối với hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên địa bàn tỉnh để phổ biến rộng rãi, hưởng ứng chế biến món mới phục vụ du khách trong mùa thu hoạch sầu riêng và Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk từ ngày 15/8 - 2/9/2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh không chỉ nhằm tôn vinh một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mà còn hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk; kết nối giữa nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và du khách; thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với văn hóa, du lịch và hội nhập. Trong tổng thể các hoạt động của lễ hội, Talkshow “Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng” là một không gian kết nối đặc biệt; là nơi chia sẻ kiến thức về giá trị dinh dưỡng, cách chế biến, nâng tầm sản phẩm từ sầu riêng; là dịp để nhìn nhận sầu riêng dưới góc độ văn hóa ẩm thực - một yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch trải nghiệm hiện nay.“Ẩm thực luôn là một phần của bản sắc văn hóa. Một món ăn ngon không chỉ mang lại trải nghiệm về vị giác mà còn kể câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị phía sau sản phẩm. Với sầu riêng Đắk Lắk, đó là câu chuyện của vùng đất bazan màu mỡ, của những người nông dân cần cù, sự chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản địa phương vươn xa và bay cao hơn. Thông qua chương trình, kỳ vọng sẽ có thêm nhiều góc nhìn mới về việc khai thác giá trị của sầu riêng; từ sản phẩm tươi đến các sản phẩm chế biến sâu, từ nguyên liệu trong ẩm thực đến những trải nghiệm du lịch đặc sắc gắn với vùng trồng, nhà vườn và văn hóa địa phương, góp phần đưa sầu riêng Đắk Lắk trở thành một sản phẩm có chiều sâu về thương hiệu, văn hóa và du lịch” - ông Nguyễn Quốc Hiệp nhấn mạnh.Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” dự kiến có 17 hoạt động đặc sắc, bao gồm 2 hoạt động truyền thông trước sự kiện và 15 hoạt động chính diễn ra trong suốt thời gian lễ hội tại xã Krông Pắc, phường Buôn Ma Thuột, phường Tuy Hòa và các vùng trồng lân cận. Trong đó, các hoạt động chính nổi bật như: Diễu hành 500 xe ô tô bán tải chở sầu riêng từ xã Krông Pắc về phường Buôn Ma Thuột để đăng ký kỷ lục Guinness; xây dựng Tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam tại con đường sầu riêng và xác lập kỷ lục 101 món ăn kết hợp với sầu riêng tại Lễ hội ẩm thực; chương trình thương mại số “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online”; khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP…/.