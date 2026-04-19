Sâu lắng Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông”

Các cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia, phục vụ vận chuyển hàng hóa trên Bến phà Gianh năm xưa có mặt giao lưu tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).



Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Khánh Hòa; cùng đông đảo các cựu chiến binh và quần chúng nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình “Bản hùng ca trên sông”, các đại biểu, cựu chiến binh và đông đảo quần chúng nhân dân đã cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến tranh ác liệt tại “tọa độ lửa” Bến phà Gianh năm xưa. Nhiều câu chuyện xúc động được chia sẻ bởi các nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực này.



Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông”. Ảnh: TTXVN phát

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình tái hiện những chiến công vang dội tại Bến phà Gianh - Cảng Gianh giai đoạn 1964-1973, qua đó khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến giao thông huyết mạch này trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chương trình đã góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa cùng diện mạo mới của Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh – một “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng cũng như khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa thông điệp về hòa bình; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và đất nước.