Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, phường thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.



Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch số 741/KH-UBND ngày 24/5/2026 về "triển khai, tổ chức thực hiện công tác sắp xếp khu phố, khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp".



Theo kế hoạch, việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù của từng khu phố, khóm, ấp, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững.



Ông Đoàn Văn Thơ, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang cũ), nay là xã Tân Phú Đông cho biết, chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Việc tinh gọn, giảm đầu mối cũng tạo điều kiện cơ cấu lại nguồn lực, giảm áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương ở cơ sở; đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở có điều kiện và động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo bà Phan Thị Thảo Sương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú Đông, đề án sắp xếp, đổi tên ấp trên địa bàn xã nhận được sự quan tâm và đồng thuận cao của nhân dân với 1.850/1.943 hộ thống nhất, đạt 95,2%. Sau khi sắp xếp, xã Tân Phú Đông còn 11 ấp, giảm 5 ấp. Việc thông qua nghị quyết về sắp xếp, đổi tên các ấp ở xã Tân Phú Đông là cơ sở pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức ở cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Tại phường Trung An, qua rà soát thực tế, Ủy ban nhân dân phường xác định một số khu phố chưa đáp ứng tiêu chí về số hộ dân; đồng thời, có những khu phố diện tích nhỏ, gây khó khăn trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Từ 20 khu phố hiện hữu, phường xây dựng phương án giảm còn 14 khu phố.



Bà Dương Thị Đào, khu phố 2, phường Trung An tán thành chủ trương sắp lại các khu phố và kỳ vọng các khu phố sau khi sắp xếp sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần phục vụ người dân tốt hơn.



Phường Mỹ Tho sắp xếp 36 khu phố hiện có trên địa bàn thành 18 khu phố. Cụ thể là sắp xếp 31 khu phố thành 13 khu phố mới; giữ nguyên hiện trạng (không sắp xếp) và đổi tên 5 khu phố. Kết quả, số lượng khu phố sau sắp xếp là 18 khu phố (giảm 18 khu phố).



Ông Nguyễn Văn Nhặn, Bí thư Chi bộ, trưởng khu phố 6, phường Mỹ Tho chia sẻ, chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của khóm, ấp, khu phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân cũng như hiệu quả công tác quản lý ở cơ sở gắn với sắp xếp đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận theo hướng kế thừa và phát triển. Qua đó, phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của đảng viên trong quy tụ, đoàn kết, dẫn dắt quần chúng, tạo nguồn cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ xã, phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Theo Đề án của Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười, địa phương thực hiện sắp xếp nguyên trạng ấp Mỹ Hòa 5 và ấp Mỹ Hòa 2 thành ấp Mỹ Hòa 2; sắp xếp nguyên trạng ấp Mỹ Phú B và ấp Mỹ Phú C thành ấp Mỹ Phú B. Trước khi trình Hội đồng nhân dân xã xem xét ra nghị quyết, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các ấp liên quan và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong xã. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xã Tháp Mười còn 12 ấp, giảm 2 ấp so với trước đây.



Đối với đội ngũ cán bộ ở ấp, khu phố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có công văn số 473-CV/TU ngày 2/6/2026 về định hướng tiêu chuẩn bí thư chi bộ, trưởng khóm, ấp, khu phố và trưởng ban công tác mặt trận khóm, ấp, khu phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân.

Về tổ chức bộ máy ở ấp, khu phố, tiếp tục duy trì 3 chức danh cán bộ không chuyên trách gồm: Bí thư chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp (hoặc Trưởng khu phố); Trưởng Ban công tác Mặt trận.



Hiện nay, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã trình Hội đồng nhân dân ra nghị quyết thực hiện việc sắp xếp ấp, khu phố và dự kiến sẽ ra mắt ngày 1/7/2026./.