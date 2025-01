Sắp xếp bộ máy gắn với phân cấp, phân quyền, không để ách tắc, gây phiền hà

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình trình bày báo cáo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội để chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, khoa học, linh hoạt với phương châm "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững". Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phục hồi rất tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Trong tham luận gửi đến Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Bộ triển khai đúng mục tiêu, tiến độ các nhiệm vụ; đặc biệt là công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính đã được đẩy mạnh; cơ chế, chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản từng bước được phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành xây dựng từng bước ổn định.

* Phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, đến nay, cả nước có 645 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 581.218 căn. Riêng năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023).

Hầu hết các địa phương đã thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với quy mô khoảng 9.756 ha đất làm nhà ở xã hội.

Đối với chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho vay khoảng 4.000 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 2.360 tỷ đồng (2.162 tỷ đồng cho chủ đầu tư vay tại 17 dự án; 198 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án).

Năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành gần 20 văn bản với nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản tại các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc của các dự án; hướng dẫn, đôn đốc và tự chủ động tháo gỡ. Qua đó, các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án bất động sản đã từng bước được tháo gỡ, nguồn cung bất động sản dần được cải thiện.

Với việc thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, dự báo thời gian tới nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội sẽ có chuyển biến tích cực, giúp cho thị trường bất động sản dần tốt lên và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Bộ Xây dựng đã phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề. Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không còn thực sự cần thiết như giảm loại dự án, công trình phải thẩm định tại cơ quan quản lý nhà nước thông qua mở rộng đối tượng dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật – đã được Luật Xây dựng phân quyền cho người quyết định đầu tư tự thực hiện; quy định cụ thể các trường hợp chủ đầu tư được điều chỉnh tại bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở không yêu cầu thực hiện điều chỉnh dự án…

Bên cạnh đó, Bộ thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng thông qua việc sửa đổi những quy định còn chồng chéo, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong quy định để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế, đồng bộ hệ thống pháp luật như hệ thống hóa đầy đủ, rõ ràng các loại giấy tờ làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng, đồng bộ với Luật và các Nghị định có liên quan; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

* Sắp xếp tổ chức, bộ máy phải gắn với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, năm 2025, ngành Xây dựng sẽ tiếp tục chủ động, tập trung hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trong các chiến lược phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, ngành tập trung công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; đảm bảo nội dung, chất lượng của các dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngay đầu năm 2025, Bộ Xây dựng có 2 luật phải trình Quốc hội cho ý kiến, đó là Luật Cấp, thoát nước (trình Chính phủ trong tháng 1/2025) và Luật Quản lý phát triển đô thị (trình Chính phủ trong tháng 2/2025). Bộ sẽ tập trung triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Bộ thực hiện nghiêm, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới; đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 130/CĐ-TTg về việc đôn đốc chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông, dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết các thủ tục của đội ngũ cán bộ, công chức, không để kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường bất động sản, kịp thời xử lý, đề xuất biện pháp, giải pháp điều tiết thị trường bảo đảm thị trường phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, chấp hành nghiêm chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Chính phủ về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Xây dựng đã thực hiện tổng kết Nghị quyết 18, cùng với Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện nội dung đề án hợp nhất 2 Bộ trình Chính phủ.

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng xác định rõ đây là công việc đặc biệt quan trọng; khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Do đó, mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, quyết liệt trong quá trình thực hiện, bám sát các nguyên tắc của Đảng, cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật và thực tiễn; nghiêm túc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, “cùng vì sự nghiệp và nhiệm vụ chính trị chung; tin tưởng vào sự hợp nhất là sức mạnh”.

Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy phải gắn với phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương. Sau sắp xếp, bộ máy phải vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hiệu suất phải tốt hơn trước đây; không để bỏ trống các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ; không chồng chéo chức năng nhiệm vụ; không để ách tắc trong công việc, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Xây dựng đồng thuận cao, quyết tâm thực hiện và dù ở bất cứ vị trí nào cũng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.