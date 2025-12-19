Sắp diễn ra Festival OCOP Việt Nam 2025

Theo Ban tổ chức, Festival OCOP Việt Nam 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng những thành tựu đạt được trong năm 2025 của Thủ đô và Đất nước, đồng thời Mừng Đảng-Mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình nhằm phát huy những giá trị và thành quả của OCOP sau hơn 7 năm thực hiện, khẳng định vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa Khát vọng Việt Nam vươn mình trong bối cảnh hội nhập. Theo Ban tổ chức, Festival OCOP Việt Nam 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng những thành tựu đạt được trong năm 2025 của Thủ đô và Đất nước, đồng thời Mừng Đảng-Mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình nhằm phát huy những giá trị và thành quả của OCOP sau hơn 7 năm thực hiện, khẳng định vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa Khát vọng Việt Nam vươn mình trong bối cảnh hội nhập.

Mục tiêu của Festival là kịp thời biểu dương và tôn vinh các kết quả OCOP gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; định hướng tiếp cận, yêu cầu phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Đồng thời, sự kiện quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP và các chủ thể tiêu biểu, khơi dậy niềm tự hào, sức lan tỏa và giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

Đặc biệt, thông qua chủ đề "Khơi dậy tiềm năng - Kết nối giá trị - Phát triển bền vững", Festival sẽ đẩy mạnh kết nối, giao lưu về sản xuất và thương mại sản phẩm OCOP giữa các địa phương trong cả nước và quốc tế, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm Việt Nam, hình thành không gian đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích sự đổi mới về sản phẩm, bao bì.

Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 2019. Đến nay sau hơn 6 năm, chương trình đã chứng minh tầm nhìn chiến lược, chuyển hóa nguồn tài nguyên phong phú và phẩm chất lao động cần cù, sáng tạo thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, cả nước hiện đã phát triển được 18.243 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống chuẩn hóa chất lượng, từ đó củng cố và khẳng định thương hiệu quốc gia. Đặc biệt, những tác động kinh tế - xã hội mà Chương trình OCOP mang lại là vô cùng rõ rệt, khi đã thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị. Thống kê cho thấy 60,7% chủ thể OCOP đạt 3 sao trở lên có doanh thu tăng trưởng bình quân 17,6%/năm, tạo ra hệ sinh thái kinh tế nông thôn "đa giá trị". OCOP còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững, thu hút 40% chủ thể là phụ nữ và 19,6% là người dân tộc thiểu số. Nhiều sản phẩm đã vươn ra thế giới, xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia, khẳng định vị thế nông sản Việt. Bên cạnh đó, Festival OCOP Việt Nam 2025 cũng là dịp để tôn vinh vai trò dẫn dắt của Thủ đô Hà Nội, cánh chim đầu đàn và nơi thành công nhất của chương trình này, với 3.463 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên, Hà Nội giữ vững vị thế là trung tâm hội tụ tinh hoa và đầu mối chiến lược để kết nối sản phẩm OCOP ra thế giới. Lễ khai mạc festival và chương trình nghệ thuật đặc biệt "OCOP - Kết nối tinh hoa" sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 20/12/2025. Cũng tại sự kiện, sẽ có một loạt các hoạt động tôn vinh các chủ thể OCOP quốc gia tiêu biểu, diễn đàn "Nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP", không gian trưng bày "Việt Nam hội tụ và lan tỏa" quy tụ các khu OCOP vùng miền, khu OCOP 5 sao, khu tạo tác thủ công mỹ nghệ và khu vực trải nghiệm ẩm thực, không gian OCOP quốc tế và chuyển đổi số…

Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival sẽ giới thiệu tác phẩm bức tranh sơn dầu dài hơn 300m về chủ đề “Việt Nam - đất nước con người” và thành tựu nông thôn bằng nghệ thuật hội họa. Tác phẩm được đạt kỷ lục bức tranh phong cảnh 3 miền lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới và OCOP dài nhất Việt Nam.

Ngoài ra còn có "Ngày hội Livestream OCOP Việt Nam" nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại số thông qua nền tảng Tiktok shop. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu tạo tác nghề giữa các nghệ nhân trong nước và quốc tế, Gala ẩm thực ba miền, trình diễn sắc màu chim cảnh và nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa để chào mừng Festival./.