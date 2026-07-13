Sáng tạo trong quy trình lấy mẫu ADN liệt sĩ

* Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu



Ngày 13/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai lấy mẫu hài cốt, số hóa thông tin và bàn giao mẫu phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.



Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Nghi lễ dâng hoa, dâng hương viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) trước khi tiến hành tổ chức lấy mẫu. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

Trước khi triển khai nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tổ chức lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Theo kế hoạch, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện lấy mẫu đối với 1.952 phần mộ liệt sĩ. Mỗi ngày, các lực lượng phấn đấu khai quật, lấy mẫu và lưu giữ tạm thời từ 100 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trở lên; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu phẩm theo đúng quy trình, quy định chuyên môn.



Quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm tính khoa học, chính xác và giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, khai quật, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật dữ liệu và bàn giao mẫu phẩm. Việc lấy mẫu được triển khai liên tục từ ngày 13/7 đến khi hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo kế hoạch. Sau khi hoàn tất, các mẫu hài cốt sẽ được chuyển đến cơ quan chuyên môn để giám định ADN, phục vụ đối sánh với mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, qua đó từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.



Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công việc cẩn trọng, tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn, tạo cơ sở để kết quả giám định ADN đạt độ chính xác cao nhất.



Quảng Trị hiện là địa phương có số lượng lớn nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ quy tập từ nhiều chiến trường trong cả nước. Những năm qua, cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, địa phương đặc biệt chú trọng triển khai các giải pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN theo lộ trình của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia. Việc tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học trong công tác giám định ADN mà còn thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc và thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



* Hoàn thiện quy trình



Ngày 13/7, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 20/5/2026 của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn. Mặc dù đây là nhiệm vụ mới, yêu cầu cao về kỹ thuật và độ chính xác, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch, bước đầu hoàn thành khối lượng lớn công việc theo tiến độ đề ra.