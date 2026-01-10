Sẵn sàng các phương án bảo vệ an toàn dịp Đại hội Đảng XIV và Tết Bính Ngọ

Cùng tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Minh Long, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9. Làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng và Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác kiểm tra sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Tại các đơn vị, Đoàn đã kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ thị, kế hoạch, chỉ lệnh quân sự, quốc phòng, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đoàn cũng kiểm tra công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…



Đoàn kiểm tra đánh giá, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, quản lý, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới, vùng biển; chủ động phương án, sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Phạm Văn Hoạt, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Cà Mau. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Kết luận tại cuộc kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Văn Hoạt ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau trong việc quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức tốt về nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý khi có tình huống. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau và các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; tăng cường luyện tập, nhất là tình huống chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn quy định; tổ chức hoạt động vui Xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.../.