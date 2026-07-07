Sản phẩm Việt tìm chỗ đứng tại thị trường nội thất Anh

Đoàn công tác của lãnh đạo Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và 16 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Manchester Funitures Show 2026 tại Anh. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm Nội thất Manchester năm nay thu hút hơn 4.000 nhà mua hàng, với khoảng 50% thương hiệu tham gia MFS lần đầu - con số phản ánh xu hướng làm mới chuỗi cung ứng của thị trường Anh sau giai đoạn người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại London, ông Lê Đình Bá, Tham tán, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland, cho biết lợi thế cạnh tranh của đồ gỗ Việt Nam hiện nay không nằm ở một yếu tố riêng lẻ mà là sự kết hợp của cả 3 yếu tố: thiết kế, chứng chỉ bền vững và năng lực logistics. Việt Nam có năng lực sản xuất quy mô lớn, chất lượng ổn định và chuỗi cung ứng khá hoàn chỉnh. Trong bối cảnh thị trường Anh ngày càng coi trọng phát triển bền vững, các chứng chỉ về nguồn gốc gỗ hợp pháp, quản lý rừng bền vững và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường đang trở thành điều kiện gần như bắt buộc để tiếp cận các nhà bán lẻ lớn. Bên cạnh đó, năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng và khả năng giao hàng linh hoạt sẽ quyết định khả năng gia tăng giá trị và xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng. Ông Lê Đình Bá nhấn mạnh: "Cạnh tranh hiện nay không còn là cạnh tranh về giá mà là cạnh tranh về giá trị tổng thể".



Ông Nguyễn Công Danh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần quốc tế Fomex (Fomex Global), cho biết: "Kỳ vọng của chúng tôi khi tham dự triển lãm lần này là giới thiệu những sản phẩm Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định tới bạn bè quốc tế tại Anh nói riêng và thị trường châu Âu nói chung".



Lựa chọn nhấn mạnh "nguồn gốc xuất xứ rõ ràng" không phải ngẫu nhiên. Thị trường Anh ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc gỗ, giảm phát thải và chống mất rừng - những hàng rào kỹ thuật mà chỉ doanh nghiệp làm ăn bài bản mới có thể vượt qua, và cũng chính là lợi thế cạnh tranh của những nhà sản xuất minh bạch.



Điều đáng chú ý tại Manchester không chỉ là các gian hàng Việt Nam, mà là cách khách mua châu Âu nhìn nhận về hàng Việt. Ông Maciej Holubko, doanh nhân, Công ty Best Craft Sp. z o.o. chia sẻ: "Tôi cho rằng có rất nhiều cơ hội khi hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, bởi phía Việt Nam cung ứng nhiều sản phẩm chất lượng tốt, như hiện nay chúng tôi đang hợp tác với Fomex Global". Theo ông Holubko, điều giữ chân đối tác châu Âu không chỉ là giá và chất lượng: "Các doanh nghiệp Việt Nam còn rất cởi mở và linh hoạt trước mọi câu hỏi, mọi cơ hội khác nhau, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp tốt cho những sản phẩm mà đối tác đang tìm kiếm. Tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều trái ngọt trong tương lai".



Lời nhận xét của một khách hàng Ba Lan - quốc gia vốn là cường quốc nội thất của châu Âu - cho thấy hàng Việt đang được đo bằng thước đo khắt khe nhất: năng lực đồng hành và giải quyết vấn đề cùng đối tác, chứ không đơn thuần là bán hàng.



Đánh giá về triển vọng thị trường Anh, ông Lê Đình Bá nhận định: "Thị trường nội thất Anh được kỳ vọng sẽ phục hồi theo hướng tích cực nhưng thận trọng. Khi lạm phát dần được kiểm soát và thu nhập thực tế của người dân cải thiện, nhu cầu mua sắm đồ nội thất sẽ tăng trở lại, đặc biệt ở phân khúc trung cấp và các sản phẩm có giá trị sử dụng cao. Tuy nhiên, người tiêu dùng Anh vẫn có xu hướng chi tiêu có chọn lọc, ưu tiên các sản phẩm có thiết kế đẹp, độ bền cao, thân thiện với môi trường và có mức giá hợp lý. Điều này tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam nếu tiếp tục đầu tư vào đổi mới thiết kế, nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của thị trường".



Năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam lần đầu vượt ngưỡng 17 tỷ USD, đạt 17,2 tỷ USD - ghi dấu cột mốc lịch sử của ngành. Tuy nhiên, riêng thị trường Anh mới đạt 244 triệu USD, một con số còn khiêm tốn so với tiềm năng. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) chính là đòn bẩy, khi nhiều mặt hàng gỗ được hưởng thuế suất 0%.



Tuy nhiên, ưu đãi thuế quan mới chỉ mở cánh cửa. Từ chỗ có mặt tại một kỳ hội chợ đến chỗ trở thành cái tên được người tiêu dùng Anh nhớ tới là một khoảng cách không nhỏ. Ông Lê Đình Bá phân tích: "Việc tham gia hội chợ là bước khởi đầu quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác, nhưng đó mới chỉ là 'hiện diện tại hội chợ'. Để chuyển thành 'hiện diện thương hiệu' trên thị trường Anh cần một quá trình dài hơn, bao gồm duy trì chất lượng ổn định, xây dựng uy tín với nhà nhập khẩu, phát triển hệ thống phân phối, đầu tư cho thiết kế, marketing và dịch vụ sau bán hàng... Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã sản xuất cho các thương hiệu quốc tế nhưng tên tuổi của chính doanh nghiệp, hoặc thương hiệu Việt vẫn chưa được người tiêu dùng Anh nhận diện rộng rãi. Đây là dư địa lớn để ngành gỗ Việt Nam chuyển từ gia công và OEM (hình thức sản xuất theo đơn đặt hàng, trong đó doanh nghiệp gia công theo thiết kế của đối tác để họ gắn thương hiệu riêng) sang phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và vị thế tại thị trường Anh. Đây cũng là lý do Thương vụ Việt Nam tại Anh khuyến khích doanh nghiệp không chỉ tham gia các hội chợ chuyên ngành như Manchester Furniture Show, mà còn chủ động xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn, tăng cường kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối và các nhà bán lẻ tại Anh".



Triển lãm Nội thất Manchester đã cho thấy ngày sản phẩm nội thất Việt được thị trường quốc tế gọi tên và ghi nhớ sẽ không còn xa, nếu cộng đồng doanh nghiệp thực sự nuôi dưỡng khát vọng vươn mình và kiên trì theo đuổi con đường nâng cao giá trị./.