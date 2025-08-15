Sản phẩm Việt Nam thu hút sự quan tâm tại Hội chợ thực phẩm quốc tế ở Hong Kong (Trung Quốc)

Khách tham quan và trải nghiệm ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Mạc Luyện - PV TTXVN tại Hong Kong

Tại hội chợ thực phẩm quốc tế năm nay, Tổng Lãnh sự quán, Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong đã tổ chức gian hàng chung với sự tham gia của 6 doanh nghiệp mang đến các sản phẩm rất đặc trưng cho ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam như: gạo, cà phê, hạt macca, yến sào cao cấp, hải sản khô và sản phẩm tỏi khô bổ dưỡng cho sức khỏe.

Các gian hàng của Việt Nam được thiết kế với nhiều gam màu kết hợp hình ảnh sản phẩm đặc trưng Việt Nam, tạo sự nổi bật tại hội chợ. Các doanh nghiệp đều lựa chọn kỹ lưỡng sản phẩm, trưng bày đẹp mắt, đồng thời mời khách nếm thử món ăn ngay tại hội chợ nhằm thu hút khách đến tham quan, giao dịch tại gian hàng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong cho biết trong các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam sang Hong Kong, nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm đạt con số khá tích cực, 372,7 triệu USD vào năm 2024 và đạt 212,9 triệu USD chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này thể hiện tiềm năng của ngành hàng lương thực, thực phẩm của Việt Nam tại thị trường Hong Kong. Đặc biệt, khi các sản phẩm của Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng và hình thức, mẫu mã, nâng cao về mặt chất lượng, nên rất thu hút được khách hàng quốc tế nói chung và Hong Kong nói riêng.