Sản phẩm đặc sắc từ văn hóa biển giúp khai thác hiệu quả chuỗi giá trị du lịch

Cảnh sắc hồ Lắk (Đắk Lắk). Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

* Sản phẩm đặc sắc từ văn hóa biển

Hiện nay, nhiều ngôi làng ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk còn lưu giữ các giá trị đời sống, văn hóa miền biển. Ở đó có nhiều làng chài quanh năm với những mẻ cá phơi khô, mặn mòi hương vị biển. Mùa cá đét khô ở phường Xuân Đài đã cho ra những sản phẩm nổi tiếng đặc trưng làm quà cho du khách. Hay những làng nghề truyền thống ven biển phục vụ nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản ở xã Xuân Cảnh. Tất cả tạo nên một không gian yên bình và những sản phẩm đậm chất làng quê đặc trưng Duyên hải miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Hòa (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nghề làm cá đét khô có từ lâu đời, sản phẩm được bán nhiều nơi trong cả nước. Tuy nhiên, giá thành không cao do sản phẩm chưa được đầu tư về mẫu mã, hình thức. Thời gian tới, bà mong muốn có chương trình hỗ trợ để sản phẩm cá đét khô được nâng tầm.

Dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng từ đời sống, văn hóa biển nhưng thực tế cho thấy, địa phương còn thiếu nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo nên giá trị khác biệt. Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang những trải nghiệm xanh, gần gũi với thiên nhiên, văn hóa bản địa và đời sống cộng đồng.

Hồ Lắk thu hút du khách với cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống, văn hóa đầy bản sắc của đồng bào cư dân bản địa. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

Sự xuất hiện của điểm du lịch cộng đồng Làng Lò (phường Hòa Hiệp) thời gian gần đây như một điểm sáng trong bức tranh du lịch biển của tỉnh. Ở đó, những giá trị của làng chài được giữ lại, làm mới, tạo sự đa dạng, khác biệt nhưng cũng gần gũi. Du khách không chỉ được trải nghiệm mà còn là một phần của những câu chuyện đời sống, văn hóa nơi đây. Ông Văn Tấn Thanh Tùng, Chủ tịch Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Làng Lò chia sẻ, để hình thành được điểm du lịch này, Hợp tác xã đã vận động người dân địa phương cùng góp công sức để phát triển những sản phẩm đặc trưng của làng, phát triển kinh tế tập thể, đưa sản phẩm địa phương trở thành OCOP để quảng bá cho khách du lịch. Kỹ năng phục vụ, khả năng kể chuyện đời sống, văn hóa của người dân sẽ là chìa khóa giúp cộng đồng nơi đây khai thác hiệu quả chuỗi giá trị du lịch.

Khi người dân được trao cơ hội làm du lịch từ chính ngôi nhà, nghề biển, lễ hội và câu chuyện văn hóa của mình, du lịch cộng đồng sẽ có nền tảng để phát triển bền vững. Giữ được hồn làng, kể được câu chuyện riêng và đón khách bằng sự chân thành, những làng biển miền Trung có thể tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt, giàu cảm xúc, góp phần nâng cao sinh kế và gìn giữ những giá trị quý cho mai sau.

* Thay "áo mới" điểm du lịch

Từ một công trình phòng, chống thiên tai đơn thuần, bờ kè xóm Rớ (phường Phú Yên) đang dần trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của người dân và du khách. Những khối bê tông chắn sóng đã được chính quyền địa phương phủ lên nhiều gam màu tươi sáng, tạo diện mạo mới cho không gian ven biển này. Theo anh Lê Minh Tuấn (phường Phú Yên), lâu nay, bờ kè xóm Rớ đã thu hút nhiều du khách bởi cảnh đẹp lúc hoàng hôn, màu rêu xanh phủ lên các bờ đá. Khi những khối bê tông được sơn nhiều màu sắc, khung cảnh nơi đây bỗng trở nên sống động. Nhiều bạn trẻ thích thú khi check-in với các bờ đá lung linh trong nắng chiều.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Phú Yên cho biết, việc sơn màu trên các khối bê tông chắn sóng được triển khai từ đầu tháng 6/2026 bằng hình thức xã hội hóa. Quá trình thực hiện cũng tính toán đảm bảo các phương án về độ bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đến nay, hơn 300m bờ kè đã được sơn màu hoàn thiện, thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, trải nghiệm. Đây là ý tưởng hướng tới phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn phường thời gian tới.

Triển khai chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch hè năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng các địa phương ven biển đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao gắn liền với các điểm đến du lịch hấp dẫn trên địa bàn. Qua đó, địa phương đã tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc, để lại ấn tượng và thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Gắn với điểm du lịch cộng đồng Làng Lò (phường Hòa Hiệp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Cầu ngư năm 2026 nhằm tái hiện nét văn hóa đặc sắc miền biển. Hình ảnh của những con tàu vươn khơi mang theo khát vọng tôm cá đầy khoang đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chương trình kích cầu du lịch hè năm 2026, các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Phú Yên đã tổ chức các giải chạy bộ gắn với nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn như: núi Chóp Chài, núi Nhạn, tháp Nghinh Phong, biển Đông Tác…; qua đó, tạo ấn tượng đối với du khách về hình ảnh địa phương, lan tỏa những giá trị văn hóa, du lịch trong và ngoài nước. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, trong đó có du lịch từ đời sống, văn hóa miền biển và trải nghiệm các điểm đến đã tạo nên giá trị di sản nơi đây./.