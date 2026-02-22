Sân bay Tân Sơn Nhất lại lập kỷ lục mới trong ngày Mùng 6 Tết

Hành khách làm thủ tục tại Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: TTXVN phát Theo Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày 22/2, sân bay khai thác 1.069 chuyến bay với 177.859 lượt khách. Con số này vượt xa dự báo trước đó của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026, với trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 145.000 lượt khách, ngày cao điểm nhất lên tới 165.000 lượt khách.

Cụ thể, Nhà ga T1 do hãng Vietjet Air khai thác các chuyến bay nội địa ghi nhận 263 chuyến bay với hơn 45.000 lượt khách. Lượng khách đến vượt trội (hơn 29.200 lượt) so với khách đi (hơn 15.900 lượt). Tại Nhà ga T2 khai thác các chuyến bay quốc tế, lượng khách đi và đến TP. Hồ Chí Minh tương đương nhau, với hơn 31.500 lượt khách đi và 33.100 lượt khách đến.

Đáng chú ý, Nhà ga T3 mới được đưa vào khai thác trong năm 2025, lượng khách đông hơn hẳn. Hiện Nhà ga đang khai thác các chuyến bay nội địa của các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways. Trong ngày, Nhà ga T3 có 454 chuyến bay với gần 68.000 lượt khách; trong đó có tới hơn 42.300 lượt khách đến.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dù lượng khách đông nhưng các hoạt động tại sân bay vẫn ổn định. Các phương án điều hành, phối hợp đã được các đơn vị thống nhất từ trước để triển khai. Dự kiến, lượng khách tới TP. Hồ Chí Minh qua sân bay đông nhất là khung giờ từ chiều tối đến đêm muộn ngày 22/2.