Sân bay Nội Bài đón 116.276 khách trong ngày cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán

Người dân xếp hàng làm thủ tục rời Hà Nội tại sân bay Nội Bài, sáng 13/02/2026. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo thống kê, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ phục vụ tới 674 lượt chuyến bay cất, hạ cánh, đón hơn 116.276 lượt hành khách qua cảng.Sản lượng hành khách quốc tế cũng duy trì ở mức cao với gần 50.000 lượt khách.Phía Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, dù lượng khách tăng cao, nhưng với hạ tầng Nhà ga quốc tế T2 mở rộng và các công nghệ hiện đại, các đơn vị trong dây chuyền phục vụ sẽ bảo đảm hành trình của hành khách luôn thông suốt.Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng khuyến cáo, do lượng khách quốc tế về Việt Nam tăng cao kỷ lục những ngày này, khu vực làm thủ tục nhập cảnh có thể rất đông đúc. Để hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý hồ sơ nhanh nhất, hành khách chuẩn bị sẵn hộ chiếu, visa trên tay trước khi đến quầy; đồng thời xếp hàng trật tự theo hướng dẫn của nhân viên điều phối.Các đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã bố trí tăng cường nhân lực hỗ trợ, hướng dẫn luồng tuyến./.