Sân bay Nội Bài đảm bảo luồng tuyến thông suốt với hơn 240 quầy check-in dịp lễ
Dịp này, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng cường phối hợp với Công an cửa khẩu Nội Bài để bố trí nhân sự, mở tối đa các máy soi chiếu an ninh; phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Cảnh sát giao thông số 15 tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các đối tượng vi phạm tại các khu vực cảng; phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông thông thoáng cho hành khách.
Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã áp dụng thu phí tự động tại tất cả làn ra vào để nâng cao năng lực thông quan, thực hiện điều tiết đóng, mở các làn thu phí linh hoạt, không để xảy ra ùn ứ tại các khung giờ cao điểm.
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất nỗ lực đảm bảo thời gian trả hành lý đúng tiêu chuẩn; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách bố trí đủ phương tiện phục vụ tại các khung thời gian cả đêm muộn, sáng sớm. Đồng thời, bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách nhằm kịp thời phát hiện và giúp đỡ các tình huống hành khách gặp khó khăn cần trợ giúp; trực hotline 24/7 nhằm giải đáp kịp thời các thông tin phản ánh…
Theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo sản lượng hành khách và các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng khoảng 10 - 15% so với lịch bay thường lệ.
Dịp này, Hãng hàng không Air India đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Delhi (Ấn Độ), với tần suất 5 chuyến/tuần tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đường bay này cung cấp thêm hơn 7.000 ghế mỗi tháng, đáp ứng nhu cầu di chuyển đang tăng trưởng giữa hai quốc gia, với mức tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.
Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dù thị trường chung có những biến động về nguồn cung và giá nhiên liệu dẫn đến một số đợt cắt giảm tần suất, nhưng đà tăng trưởng vẫn ổn định, đặc biệt là từ các hãng hàng không mới và việc tăng tần suất bay của các đối tác quốc tế.
Về sản lượng hàng hóa thông qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng ghi nhận tăng trưởng, đạt 261.593 tấn, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2025./.