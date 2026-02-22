Sân bay Nội Bài chạm mốc sản lượng khai thác kỷ lục dịp Tết Nguyên đán

Hành khách đông nghịt chờ làm thủ tục tại sảnh nội địa sân bay Nội Bài ngày cuối nghỉ Tết Bính Ngọ 22/2. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Theo cập nhật sản lượng khai thác, tổng lưu lượng hành khách đạt 124.546 lượt; trong đó bao gồm 48.837 lượt khách quốc tế và 75.709 lượt khách nội địa. Số lượng chuyến bay đạt 702 lượt; trong đó bao gồm 317 lượt chuyến bay quốc tế và 385 lượt chuyến bay nội địa.

Để hành trình kết thúc kỳ nghỉ lễ được suôn sẻ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến: ưu tiên sử dụng Web check-in, Kiosk check-in hoặc ứng dụng VNeID để tiết kiệm thời gian xếp hàng.

Hành khách nên có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng (đối với chuyến nội địa) và 3 tiếng (đối với chuyến quốc tế) trước giờ khởi hành. Đồng thời, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực cho các khu vực sân đỗ ô tô trong ngày lưu lượng phương tiện chạm đỉnh.

Hiện đội ngũ nhân viên tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ứng trực 24/7 để đảm bảo mỗi chuyến bay được an toàn và thuận lợi nhất. Song song chủ động khai thác, phương án tăng cường nhân lực, trang thiết bị và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách những ngày này./.