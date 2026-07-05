Samsung, VinFast, Foxconn cùng vào trường đại học đào tạo nhân lực

Các đại biểu tham quan một số mô hình hợp tác của nhà trường với doanh nghiệp được bố trí trong khuôn viên trường. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Mô hình được triển khai trong bối cảnh cả nước đang thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển văn hóa. Điểm cốt lõi của mô hình là chuyển từ hợp tác từng sự kiện, thực tập hay tuyển dụng sang mô hình hợp tác thường xuyên, có không gian, có chương trình, có sản phẩm và có sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp. Trong mô hình này, Nhà nước giữ vai trò định hướng, kết nối chính sách, đặt ra yêu cầu phát triển và thúc đẩy các nguồn lực xã hội; Nhà trường giữ vai trò tổ chức không gian, chương trình đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực; Doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, tuyển dụng và chuyển giao công nghệ.



Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, ba chủ thể cùng bước vào một hệ sinh thái chung, cùng học hỏi, cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo, cùng tạo ra giá trị. Trong đó, doanh nghiệp mang đến những bài toán thực tiễn; nhà trường mang đến tri thức; sinh viên mang đến sức trẻ, khát vọng và sự sáng tạo; Nhà nước tạo hành lang chính sách, định hướng và kết nối nguồn lực. Khi bốn yếu tố đó gặp nhau, ngành giáo dục không chỉ đào tạo nên những con người có năng lực giải quyết những vấn đề của đất nước, mà còn tạo ra môi trường để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển từ chính những nhu cầu của thực tiễn; giáo dục gắn chặt hơn với thực tiễn và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước.



Để cụ thể hóa mô hình hợp tác này, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã xây dựng không gian hợp tác doanh nghiệp với diện tích gần 2.500 m² được bố trí ngay trong khuôn viên trường. Hiện khoảng 80% diện tích đã được các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng và triển khai hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ số, sản xuất công nghệ cao, công nghiệp văn hóa, tài chính số và đổi mới sáng tạo như Samsung Việt Nam, Viettel Software, VinFast, Foxconn, MISA, Công ty Cổ phần Phim trường số Việt Nam, Minh Việt Group, CinePlus, Letuin Việt Nam, OKX Singapore cùng nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế khác. Các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo sẽ không còn tách rời khỏi nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống kinh tế - xã hội. Các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp được đưa vào môi trường đại học; đồng thời tri thức, nhân lực, ý tưởng sáng tạo từ nhà trường có điều kiện chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ và giá trị mới.



Bên cạnh đó, Nhà trường có mạng lưới hơn 340 doanh nghiệp đang đồng hành trong các hoạt động thực tập, nghiên cứu ứng dụng, hướng dẫn đồ án, tổ chức hội thảo chuyên ngành và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.



Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia không chỉ đến từ công nghệ mà còn phải được xây dựng trên nền tảng bản sắc văn hóa. Do đó, sinh viên cần hình thành tinh thần học tập suốt đời, duy trì văn hóa đọc để liên tục cập nhật tri thức và thích ứng với những thay đổi của công nghệ.



Ông Nguyễn Huy Dũng đề nghị, Nhà trường cũng cần mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận các thành tựu khoa học, công nghệ mới, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa./.