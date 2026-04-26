Sầm Sơn hướng tới mục tiêu 9 triệu du khách

Lễ hội thu hút hàng vạn người dân và du khách. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Những năm gần đây, Sầm Sơn đã có chuyển mình rõ nét từ diện mạo đô thị đến chất lượng dịch vụ. Lễ hội biển Sầm Sơn không chỉ là sự kiện mở màn mùa du lịch hè mà còn là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí diễn ra xuyên suốt trong năm. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn, Sầm Sơn đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, bổ sung các sản phẩm mới như du lịch đêm, lễ hội, sự kiện quy mô lớn… Qua đó, không chỉ thu hút thêm du khách mà còn gia tăng trải nghiệm cho điểm đến.

Cùng với lễ khai mạc, nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phong phú cũng sẽ diễn ra xuyên suốt mùa hè 2026 tại Sầm Sơn. Nổi bật như Giải đua xe đạp Sầm Sơn mở rộng - Cúp “Tình anh em”, Giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh năm 2026; lễ hội đồ uống, liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh... cùng nhiều hoạt động tại không gian phố đi bộ và chương trình nhạc nước phục vụ du khách.

Đêm khai mạc quy mô lớn với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng thị giác ấn tượng. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Chuẩn bị đón mùa du lịch hè 2026, phường Sầm Sơn đã tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị, trọng tâm là làm mới diện mạo các tuyến đường. Không chỉ đảm bảo mỹ quan, đây còn là bước chuyển trong cách tổ chức không gian du lịch theo hướng văn minh, chuyên nghiệp. Đáng chú ý, hệ thống hubway ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương cũng đã được phường Sầm Sơn giao cho nhà thầu chỉnh trang, xây dựng phương án vận hành theo hướng chuyên nghiệp. Dự kiến, các loại hình dịch vụ triển khai tại đây gồm: bar-cafe, giải khát, đồ ăn nhẹ, dịch vụ phục vụ tắm biển và các tiện ích cơ bản…

Với sự đổi mới trong cách tổ chức không gian, sản phẩm và trải nghiệm, Sầm Sơn đang chuyển mình từ điểm đến biển mùa hè thành đô thị du lịch biển hiện đại, trung tâm tổ chức sự kiện và trải nghiệm quy mô lớn của khu vực Bắc Trung bộ. Năm 2026, Sầm Sơn phấn đấu đón trên 9 triệu lượt khách, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức. Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng chính là đêm khai mạc quy mô lớn với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng thị giác ấn tượng./.