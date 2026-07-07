Saigon LightHouse: chiến lược kiến tạo biểu tượng đô thị và tối ưu hóa không gian cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh





Đại diện IMG và các đối tác thực hiện nghi thức ký kết hợp tác tại lễ khởi công.





Tối ưu chuỗi giá trị và nền tảng pháp lý vững chắc

Lễ khởi công được tổ chức quy mô với sự hiện diện của mạng lưới các bên liên quan (stakeholders) chiến lược, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng, các đơn vị tư vấn và nhà thầu uy tín. Việc hoàn tất toàn bộ các điều kiện pháp lý trước khi khởi công là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị rủi ro và cam kết minh bạch của chủ đầu tư.

Nghi thức khởi công dự án Saigon LightHouse.



Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư IMG, nhấn mạnh đây là giai đoạn chuyển đổi từ định hướng chiến lược sang thực thi dự án. Ông khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị sẽ đảm bảo nghiêm ngặt bộ tiêu chí về chất lượng công trình, tiến độ giải ngân và trách nhiệm xã hội trong suốt vòng đời dự án (project lifecycle). Việc công bố hợp tác cùng hơn 40 đối tác phân phối chiến lược cũng đồng thời kích hoạt chuỗi giá trị thương mại, mở rộng mạng lưới tiếp cận khách hàng và gia tăng chỉ số niềm tin của thị trường ngay từ giai đoạn đầu.

Giải pháp quy hoạch và kiến tạo biểu tượng bền vững

Được phát triển trên quỹ đất đắc địa trải dọc trục hạ tầng huyết mạch Nguyễn Tất Thành, Saigon LightHouse khai thác tối đa lợi thế kết nối vùng (regional connectivity) với vùng lõi trung tâm. Dưới góc độ phân tích không gian, dự án là một giải pháp quy hoạch hoàn hảo, đáp ứng trọn vẹn bài toán chỉnh trang diện mạo đô thị của thành phố.

Phối cảnh dự án Saigon LightHouse tại số 448 Nguyễn Tất Thành, TP.HCM.



Hơn cả một dự án dân dụng, Saigon LightHouse được định vị trở thành "ngọn hải đăng" thực thụ thông qua tư duy thiết kế mặt đứng (facade) đột phá và nghệ thuật tổ chức không gian chiếu sáng. Sự kết hợp này tạo ra một bản sắc thị giác độc quyền, biến công trình thành điểm nhấn kiến trúc mang tính biểu tượng tại cửa ngõ Nam Sài Gòn. Song song đó, liên danh chủ đầu tư cam kết áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG), ưu tiên phân bổ hiệu quả tài nguyên và tích hợp các công nghệ nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành sau bàn giao.

Bằng chiến lược bám sát thực tiễn và tính khả thi cao, Saigon LightHouse không chỉ định hình lại chuẩn mực sống cao cấp mà còn đóng góp tích cực vào dòng chảy hội nhập, góp phần nâng tầm giá trị không gian đô thị hiện đại của TP. Hồ Chí Minh./.