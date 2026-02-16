Sắc xuân trên những khu tái định cư biên giới

Bản Pọong, xã biên giới Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa có 87 hộ dân. Năm 2018, do ảnh hưởng của thiên tai, bản Poọng bị thiệt hại và tan hoang sau cơn lũ dữ; đa phần nhà cửa bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư, xây dựng một khu tái định cư mới. Sau 4 tháng xây dựng, một khu tái định cư an toàn đã được hoàn thiện, người dân dọn đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Khu tái định cư bản Pọong, xã biên giới Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa có 87 hộ dân, người dân được dọn đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

So với nơi ở cũ, nơi ở mới có điều kiện tốt hơn hẳn, đường bê tông, đường điện sáng, nước sạch và những ngôi nhà mới khang trang được quy hoạch gọn gàng, quy củ, diện mạo bản Pọong thêm tươi đẹp. Không chỉ được đến nơi ở mới an toàn, những người dân bản Pọong còn được chính quyền hỗ trợ về sinh kế để cuộc sống sớm ổn định, no đủ.



Đây là năm thứ 7 đồng bào Thái tại bản Poọng được đón Tết Nguyên đán trong sự yên tâm, phấn khởi, trong từng nếp nhà tại bản Pọng, mỗi người đều tất bật tu sửa nhà cửa, chuẩn bị gạo nếp, lá dong đã chuẩn bị sẵn sàng để gói bánh chưng Tết. Người dân đã thu hoạch được măng rừng, rau xanh và sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi để bán ra thị trường Tết nên có thêm thu nhập, hiện người dân trong bản đang tất bật sản xuất để đón Tết nguyên đán 2026.



Ông Vi Văn Thuật, bản Pọong cho biết, nhờ sự quan tâm của UBND xã Tam Chung, đến nay, nhiều hộ dân và gia đình đã có nơi ở mới, không còn lo nguy cơ sạt lở đất. Trong những ngày giáp tết này, gia đình đang tu sữa nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thực phẩm để chuẩn bị đón tết, năm nay gia đình sẽ đi đón tết, vui xuân khắp nơi, thăm anh em, họ hàng tại các bản làng khác.



“Dọc đường làng, ngõ xóm của khu tái định cư đã được vệ sinh sạch sẽ, treo cờ tổ quốc. Trong nhà của từng người dân đã chuẩn bị các cành đào, cây quất khoe sắc. Năm nay, Ban Quản lý khu tái định cư bản Poong sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa truyền thống, đây chính là động lực để mỗi người dân chúng tôi tiếp tục chung tay vươn lên xây dựng bản ngày càng tươi đẹp hơn”, anh Vi Văn Thuật chia sẻ.



Trong từng nếp nhà tại bản Pọng, mỗi người đều tất bật tu sửa nhà cửa, chuẩn bị gạo nếp, lá dong đã chuẩn bị sẵn sàng để gói bánh chưng Tết… Người dân đã thu hoạch được măng rừng, rau xanh và sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi để bán ra thị trường Tết để có thêm thu nhập. Đại diện UBND xã Tam Chung cũng đã thăm hỏi, trao quà cho người dân dịp tết, đồng thời lên kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ tại khu tái định cư này



Ông Trương Văn Trình, Chánh văn phòng UBND xã Tam Chung cho hay, những ngày cận Tết, UBND xã đang tập trung chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo với phương châm “nhà nào cũng có Tết, không để hộ nào thiếu đói dịp tết. Đồng thời, thực hiện chi trả các chế độ chính sách kịp thời cho người dân trước Tết với mong muốn bà con ở các khu tái định cư có một cái Tết đầm ấm, tạo khí thế, động lực để người dân tiếp tục lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Tại các khu tái định cư trên địa bàn xã, bà con đang có không khí tết rất vui mừng, chuẩn bị thực phẩm và các điều kiện để chuẩn bị đón tết nguyên đán 2026.



Tại khu tái định cư bản Chim, xã biên giới Nhi Sơn, do ảnh hưởng mưa lũ vào năm 2019, nhiều hộ dân đã bị sập, hư hỏng nhà hoàn toàn. Vì vậy, nhà nước đã đầu tư xây dựng một khu tái định cư mới cho hơn 50 hộ dân. Ngay sau khi đến nơi ở mới, 50 hộ dân ở Khu tái định cư bản Chim này đã được chính quyền hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay, sau gần 5 năm chuyển đến nơi ở mới, cuộc sống của người dân đã ổn định, không còn lo nguy cơ sạt lở. Những ngày này ai cũng tất bận dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm để đón Tết.



Tất bật dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một cái Tết an vui, đầm ấm, anh Sông Văn Sát, Khu tái định cư bản Chim, xã Nhi Sơn cho biết, năm nay, cuộc sống tại nơi ở khu tái định cư này đã ổn định, mọi người trong bản chuẩn bị cho Tết từ sớm. Năm nay, gia đình và các hộ dân trong bản cũng sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, đồng thời đi du xuân khắp nơi, hi vọng sẽ có một cái tết ấm no, hạnh phúc tại khu tái định cư này.



Ông Lê Xuân Kiên - Phó chủ tịch UBND xã Nhi Sơn cho biết, để chuẩn bị tết cho người dân trên địa bàn, xã đã rà soát các đối tượng chính sách tại Khu tái định cư bản Chim theo quy định, để thăm hỏi trao quà tết. Hiện cuộc sống người dân tại nơi ở mới đã ổn định. Tết năm nay, xã sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa truyền thống, hiện mọi người trong Khu tái định cư bản Chim đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, thực hiện Đề án “Sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025,” đến nay, địa phương đã sắp xếp, vận động được 574 hộ xây nhà và di chuyển đến nơi ở mới.