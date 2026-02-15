Sắc Xuân nơi đảo tiền tiêu

Sắc Xuân nơ“Xuân Biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” nhằm sẻ chia yêu thương, gửi gắm tình cảm của đất liền tới quân - dân đang công tác tại đảo Hòn Khoai. Ảnh: TTXVN pháti đảo tiền tiêu

* Đón Tết sớm



Khi sắc Xuân chạm ngõ, khuôn viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai như được khoác lên mình tấm áo mới đầy sức sống dưới ánh nắng vàng rực rỡ, hòa cùng sắc màu của những cánh hoa tươi thắm, chậu quất cảnh, hoa bông giấy được chăm sóc tỉ mỉ. Những bức tường được sơn mới, những tấm băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân được treo trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng giữa trùng khơi. Dù bận rộn với nhiệm vụ chuyên môn và trực sẵn sàng chiến đấu, mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều chung một cảm xúc xao xuyến khi Tết đến, Xuân về.

Trong không gian thắm đượm nghĩa tình ấy, chiến sĩ Dương Tiến Đạt, chàng trai vừa bước sang tuổi 21, đang cùng đồng đội khéo léo bày biện hoa quả, bánh mứt lên bàn thờ Tổ quốc. Đây là năm đầu tiên chàng chiến sĩ trẻ đón Tết xa nhà trong màu áo lính Biên phòng.

Chiến sĩ Dương Tiến Đạt chia sẻ, dù ban đầu có chút bỡ ngỡ và nỗi nhớ nhà nhưng nhờ sự động viên, quan tâm của đồng đội đã giúp anh nhanh chóng bắt nhịp với không khí Tết tại đơn vị. Với Đạt, việc được góp sức trẻ canh giữ biển trời Tổ quốc là một niềm tự hào lớn lao mà không phải ai cũng có được trong đời. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trực chiến, Đạt còn là nhân tố tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào Xuân. Dù tự nhận mình không có năng khiếu ca hát nhưng với tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, anh vẫn tự tin tham gia với vai trò là một vũ công trong buổi giao lưu đêm giao thừa sắp tới, mong muốn mang lại tiếng cười và niềm vui cho đồng đội nơi đảo xa.

Thiếu tá Quách Thanh Tre, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho biết, đặc thù của đơn vị là không có cư dân sinh sống thường xuyên, chỉ có các lực lượng vũ trang đứng chân. Với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đến từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam, không khí Tết tại đồn luôn mang nét văn hóa đặc trưng, đa dạng và hài hòa. Qua đôi bàn tay khéo léo của người lính, những món ăn truyền thống từ chiếc bánh chưng xanh miền Bắc đến đòn bánh tét dẻo thơm miền Nam đều được chuẩn bị đầy đủ, tinh tế, mang lại cảm giác ấm cúng như đang ở chính quê nhà.

“Ban Chỉ huy đơn vị luôn xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt hoặc gia đình ở xa được về thăm nhà, đơn vị luôn dành sự quan tâm, động viên những người ở lại làm nhiệm vụ, bảo đảm mỗi chiến sĩ đều cảm nhận được không khí Tết ấm áp trong vòng tay đồng đội và sự gắn bó mật thiết giữa các lực lượng trên đảo” - Thiếu tá Quách Thanh Tre chia sẻ.

Điểm tựa vững chắc để các chiến sĩ yên tâm đón Tết chính là kết quả của công tác tăng gia sản xuất bền bỉ suốt cả năm. Khắc phục những khó khăn, Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã xây dựng được một hệ thống tăng gia sản xuất mẫu mực. Theo báo cáo của đơn vị, hiện nay, đồn đang duy trì đàn gia súc, gia cầm số lượng lớn và hoàn toàn tự chủ 100% nguồn rau xanh, thịt lợn, vượt xa mức quy định chung. Nguồn thực phẩm dồi dào này không chỉ đảm bảo đời sống cho bộ đội trong dịp Tết mà còn sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng bạn và ngư dân khi cần thiết.

* Giúp ngư dân vững tâm bám biển

Mùa Xuân trên đảo Hòn Khoai càng thêm ý nghĩa bởi hơi ấm của tình quân dân thắt chặt. Những chuyến tàu đánh bắt xa bờ chưa kịp về đất liền thường ghé lại đảo để đón Tết sớm cùng bộ đội. Ngư dân Nguyễn Văn Trung xúc động chia sẻ, Đồn Biên phòng Hòn Khoai không chỉ là điểm tựa an toàn cho tàu thuyền tránh trú bão, mà còn là địa chỉ tin cậy cung cấp nước ngọt, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ pháp lý, giúp ngư dân vững tâm bám biển, khẳng định chủ quyền Tổ quốc.

Ngư dân Nguyễn Văn Trung bày tỏ, giữa biển trời Tây Nam trong dịp Tết đến, Xuân về, khi cầm trên tay những phần quà và lời chúc mừng năm mới từ các chiến sĩ Biên phòng, anh thấy trong lòng vô cùng ấm áp; nhận ra rằng dù ở nơi xa xôi nhất, họ vẫn luôn có Đảng, Nhà nước và quân đội đồng hành.

Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai khẳng định, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu là nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị. Từ lễ tiết tác phong đến tinh thần sẵn sàng chiến đấu, mọi hoạt động đều được duy trì nghiêm.

Đất nước vào Xuân, Hòn Khoai là nơi không chỉ hội tụ tầm nhìn chiến lược về quốc phòng mà còn chứa đựng khát vọng phát triển bền vững của một vùng kinh tế biển tiềm năng cũng đang đứng trước những vận hội mới đầy hứa hẹn. Trên các công trường tuyến giao thông ra Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, hay tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nhịp độ thi công vẫn sôi động ngày đêm. Đây là biểu tượng sinh động cho ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hành trình mở lối ra khơi, vươn ra biển lớn.

Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị làm nhiệm vụ, đồng thời khảo sát tiến độ các dự án tại cụm đảo Hòn Khoai (ngày 19/11 vừa qua): “Hãy dựng cảng nhanh hơn sóng, bắc cầu vững hơn đá, mở lối ra khơi bằng ý chí thép của người Việt Nam, để mai này khi Tổ quốc nhìn về cực Nam, lịch sử sẽ thấy một Hòn Khoai vươn mình - một Việt Nam vươn tầm”, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Khoai luôn tâm niệm nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ gốc”, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững. Việc triển khai các dự án trọng yếu tại Hòn Khoai khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng và tiềm năng phát triển lớn của khu vực, trở thành “trái tim”, hạt nhân của “lục địa cực Nam”, thúc đẩy hệ thống hạ tầng chiến lược, kinh tế biển, năng lượng xanh, logistics và du lịch...

Giữa không gian bao la của biển trời, sắc Xuân tại Hòn Khoai vẫn đang nở rộ trong tình đồng chí, tình quân dân thắm thiết. Những người lính Biên phòng Cà Mau vẫn lặng lẽ canh giữ mùa Xuân bình yên cho nhân dân và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.