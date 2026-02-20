Sắc Xuân của sẻ chia và trách nhiệm nơi biên giới Tây Nam

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự (93 tuổi), ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Hội, nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ông Phan Văn Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVII, trao quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong chương trình “Xuân Yêu Thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, một Tây Ninh mới đang từng bước ổn định tổ chức, mở rộng không gian phát triển. Trong tiến trình ấy, công tác chăm lo Tết cho người yếu thế, công nhân, gia đình chính sách và cư dân biên giới tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm mọi người dân đều được đón Xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Chung tay chăm lo người yếu thế

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất, Hội vẫn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hoạt động liên tục, không để gián đoạn các chương trình hỗ trợ.

Tết Bính Ngọ năm nay, Hội đã vận động và trao tặng 7.500 suất quà, tăng đáng kể so với những năm trước do địa bàn được mở rộng. Các phần quà được tập trung hỗ trợ hộ nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, trẻ mồ côi và trẻ em vùng biên giới, góp phần mang đến một mùa xuân đủ đầy, ấm áp nghĩa tình.

Năm 2025, Hội đặt chỉ tiêu vận động 15 tỷ đồng nhưng thực tế đạt gần 25 tỷ đồng, tương đương 175% kế hoạch. “Đó là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành rất đáng trân trọng của xã hội”, ông Quá chia sẻ. Nguồn lực này được phân bổ cho nhiều chương trình như hỗ trợ vốn không lãi suất cho hộ nghèo; tặng xe lăn cho người khuyết tật; trao gần 1.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ điều trị bệnh cho các trường hợp đặc biệt.

Năm 2026, Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng mở rộng địa bàn, bổ sung nhân sự từ khu vực Long An trước đây; thành lập thêm các chi hội, câu lạc bộ, bảo đảm việc tiếp cận và chăm lo người yếu thế được sâu sát, hiệu quả hơn, nhất là trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán.

Đồng hành cùng địa phương, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, chăm lo Tết cho trẻ em nghèo vùng biên mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình còn chịu tác động kéo dài của thiên tai, dịch bệnh.

“Trao quà Tết cho trẻ em vùng sâu, vùng biên không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là cách gửi đến các em cảm giác được quan tâm, được yêu thương trong thời khắc đoàn viên. Khi một đứa trẻ mỉm cười vì nhận được bộ quần áo mới hay một suất học bổng đầu năm, đó chính là niềm tin cho tương lai,” bà Hà chia sẻ.

Hiện Hội có đội ngũ hơn 60 luật sư, luật gia sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật. Dịp Tết năm nay, dù nguồn lực xã hội hóa có phần hạn chế, Hội vẫn trao 60 suất học bổng và hàng trăm phần quà tại nhiều địa phương, trong đó có Tây Ninh. “Dù ít hay nhiều, đó vẫn là nỗ lực để không em nhỏ nào bị lãng quên khi Xuân về,” bà Hà nói.

Tại xã biên giới Phước Chỉ, ông Trần Minh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trẻ em ít cơ hội tiếp cận các hoạt động vui chơi, chăm lo tinh thần. “Những phần quà và học bổng dịp Tết không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên lớn, giúp các em thêm động lực học tập, để mùa Xuân thực sự mang theo hy vọng,” ông Tùng nhấn mạnh.

Niềm xúc động hiện rõ trong ánh mắt bà Nguyễn Thị Ánh (68 tuổi), người khuyết tật vận động tại địa phương. Cầm phần quà Tết trên tay, bà chia sẻ: “Tuổi tôi đã cao, đi lại khó khăn, được các cô chú đến thăm, tặng quà, tôi mừng lắm. Có thêm gạo, mì là thấy Tết đủ đầy hơn”.

Ở ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, bà Rum Soi, người dân tộc Khmer sống neo đơn đón Xuân trong căn nhà nhỏ đơn sơ. “Tôi sống một mình, kinh tế khó khăn. Mỗi lần được tặng quà Tết, tôi rất vui. Có thêm chút quà là thấy ấm lòng”, bà chia sẻ. Với những người như bà Rum Soi, Tết không chỉ là bánh mứt hay áo mới, mà là cảm giác được cộng đồng nhớ đến giữa nhịp sống tất bật cuối năm.

Bảo đảm “ai cũng có Tết”

Bên cạnh các nhóm yếu thế, dịp Tết năm nay, tỉnh Tây Ninh đặc biệt chú trọng chăm lo công nhân, người lao động - lực lượng trực tiếp đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trần Lê Duy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khẳng định, phương châm xuyên suốt là “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”. Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 50.000 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”; thăm gần 1.000 công nhân không có điều kiện về quê; trao 1.915 vé xe, 79 vé máy bay và 300 vé tàu cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trở về sum họp gia đình và quay lại làm việc sau Tết.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” được tổ chức tại 4 điểm với hàng chục nghìn voucher ưu đãi; 40 gian hàng phúc lợi, gian hàng 0 đồng; tư vấn pháp luật, khám bệnh miễn phí… tạo không gian đón Xuân vừa tiết kiệm chi phí, vừa đậm tính nhân văn. Liên đoàn Lao động tỉnh còn hỗ trợ 350 triệu đồng cho các đồn, chốt dân quân tại 7 xã biên giới, góp phần gắn kết hậu phương với tuyến đầu, để lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền cũng có một mùa Xuân ấm áp.

Chung tay cùng chương trình an sinh xã hội của tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XVII cũng đã vận động hơn 3.520 phần quà, tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng trao tặng hộ nghèo và gia đình chính sách. Ông Phan Văn Vũ, Phó Chi cục trưởng cho biết, hoạt động này được duy trì hằng năm nhằm tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, đồng thời tăng cường gắn kết giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. “Mỗi phần quà được trao tận tay người dân là một lời chúc Xuân cụ thể, thiết thực”, ông Phan Văn Vũ chia sẻ.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ tỉnh 10 tỷ đồng để chăm lo cho chiến sĩ và nhân dân 19 xã biên giới. Từ nguồn lực này, tỉnh tập trung hỗ trợ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, hộ nghèo; xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa quân - dân; thăm hỏi, động viên các chốt biên phòng, chốt dân quân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chăm lo người nghèo, trẻ em yếu thế và cư dân biên giới là chủ trương xuyên suốt, thể hiện trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân; đồng thời nhấn mạnh việc quản lý, sử dụng nguồn lực phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, coi giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

Từ những phần quà nhỏ nơi xã biên giới đến những chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê; từ suất học bổng đầu năm cho trẻ em nghèo đến căn nhà tình nghĩa nơi tuyến đầu, tất cả đang góp phần làm nên sắc Xuân riêng của Tây Ninh: sắc Xuân của sẻ chia và trách nhiệm.

Trong nhịp chuyển mình của địa phương sau sáp nhập, các chương trình an sinh không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Để mỗi độ Xuân về nơi biên cương Tổ quốc, nghĩa đồng bào tiếp tục được bồi đắp, tình yêu thương được lan tỏa bền bỉ như mạch nguồn của mùa Xuân trên dải đất biên giới Tây Nam./.