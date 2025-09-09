Sắc màu văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại lễ hội Đông Nam Á lớn nhất tại Anh

Đoàn Việt Nam tham gia biểu diễn và diễu hành tại lễ hội. Ảnh: TTXVN phát

Lễ hội được tổ chức năm thứ hai liên tiếp bởi Quỹ Phúc lợi cộng đồng - Trung tâm thương mại Battersea Power Station phối hợp với Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á, đã trở thành đại tiệc văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật rực rỡ giữa lòng London nhằm tôn vinh bản sắc, sự đa dạng và sức mạnh kết nối của khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, giữa không gian tràn ngập màu sắc, hương vị và âm nhạc của Đông Nam Á, đoàn Việt Nam đã tỏa sáng, mang đến những màn trình diễn ấn tượng, để lại dấu ấn đậm nét, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế.

Được tổ chức và dàn dựng bởi Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh, các tiết mục diễu hành và biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam không chỉ tôn vinh văn hóa truyền thống mà còn thể hiện tinh thần trẻ trung, hiện đại và hội nhập của văn hóa Việt Nam với thế giới. Điểm nhấn gây ấn tượng nhất của lễ hội phải kể đến màn diễu hành áo dài. Tà áo dài truyền thống Việt Nam đã tung bay rực rỡ qua những tuyến đường chính xung quanh Battersea Power Station, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài đã khẳng định giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với đông đảo khán giả Anh và quốc tế.