Sắc màu Du lịch Đất Tổ 2026: Quảng bá văn hóa Phú Thọ, thu hút du khách trải nghiệm
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, chương trình nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của Phú Thọ; tôn vinh giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ gắn với phát triển du lịch. Qua đó, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Phú Thọ với các địa phương trong cả nước, thúc đẩy giao thương, hướng tới phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là dịp để các đơn vị du lịch giới thiệu sản phẩm, tung ra các gói kích cầu, chương trình ưu đãi hấp dẫn, thu hút du khách.
Theo ông Dương Hoàng Hương, thông qua chương trình, tỉnh Phú Thọ mong muốn giới thiệu đến người dân và du khách những trải nghiệm phong phú sau hành trình về nguồn, tri ân công đức Tổ tiên; đồng thời quảng bá các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Chị Lê Thị Thu Hằng (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Các gian hàng được bố trí đa dạng, không chỉ giới thiệu đặc sản địa phương mà còn có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Chị ấn tượng với không gian trình diễn nghề truyền thống và ẩm thực vùng Đất Tổ. Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng (người dân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Chương trình năm nay được tổ chức quy mô, bài bản, tạo cơ hội để người dân và du khách hiểu thêm về văn hóa, du lịch Phú Thọ. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè, du khách gần xa./.