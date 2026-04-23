Sắc màu Du lịch Đất Tổ 2026: Quảng bá văn hóa Phú Thọ, thu hút du khách trải nghiệm

Tối 22/4 (tức mùng 6/3 Âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026”, đồng thời phát động Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Phú Thọ - Đi để yêu”. Đây là sự kiện tiêu biểu trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.
  Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN  

Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” diễn ra từ ngày 22 đến 26/4/2026, với sự tham gia của các xã, phường, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, làng nghề trong tỉnh và 10 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Phú Thọ; không gian giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của các địa phương; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trình diễn nghề truyền thống phục vụ du khách. Đồng thời, Ban tổ chức phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với thông điệp “Phú Thọ - Đi để yêu”.
  Ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thu Hương - TTXVN 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, chương trình nhằm đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc trưng của Phú Thọ; tôn vinh giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ gắn với phát triển du lịch. Qua đó, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Phú Thọ với các địa phương trong cả nước, thúc đẩy giao thương, hướng tới phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là dịp để các đơn vị du lịch giới thiệu sản phẩm, tung ra các gói kích cầu, chương trình ưu đãi hấp dẫn, thu hút du khách.
Theo ông Dương Hoàng Hương, thông qua chương trình, tỉnh Phú Thọ mong muốn giới thiệu đến người dân và du khách những trải nghiệm phong phú sau hành trình về nguồn, tri ân công đức Tổ tiên; đồng thời quảng bá các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.
  Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN  
Trong đêm khai mạc chương trình, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, trải nghiệm các không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống. Nhiều hoạt động trải nghiệm thu hút sự quan tâm, tạo không khí sôi động trong những ngày diễn ra chương trình.
Chị Lê Thị Thu Hằng (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Các gian hàng được bố trí đa dạng, không chỉ giới thiệu đặc sản địa phương mà còn có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Chị ấn tượng với không gian trình diễn nghề truyền thống và ẩm thực vùng Đất Tổ. Trong khi đó, anh Trần Văn Hùng (người dân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Chương trình năm nay được tổ chức quy mô, bài bản, tạo cơ hội để người dân và du khách hiểu thêm về văn hóa, du lịch Phú Thọ. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè, du khách gần xa./.

Báo ảnh Việt Nam / TTXVN

