Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng, chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025” được thiết kế như một bản tình ca sống động giữa thiên nhiên và con người. Toàn bộ dòng sông Ngô Đồng trở thành sân khấu mở, nơi âm nhạc, ánh sáng và diễu hành thuyền hòa quyện thành bức tranh lễ hội đầy sức sống.
Thuyền được trang trí thành những đóa hoa súng khổng lồ diễu hành qua Hang Cả, Hang Hai và Hang Ba trong tiếng trống, tiếng nhạc. Bên cạnh các hoạt động diễu hành và biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn có lễ cầu an tại đền Thái Vi. Dịp này, Tam Cốc thu hút đông đảo khách du lịch nội địa và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, các gia đình yêu khám phá thiên nhiên.
Thông qua chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025”, Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu miền Bắc, nơi mỗi mùa là một lễ hội. Nếu “Sắc vàng Tam Cốc” đã làm nên dấu ấn Tam Cốc tháng Sáu với thảm lúa chín vàng óng ả, thì “Sắc hồng Tam Cốc” mở ra một hành trình mới đầy cảm xúc. Đây không chỉ là cách kéo dài mùa du lịch, mà còn là chiến lược phát triển kinh tế - du lịch bền vững, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao sinh kế cộng đồng địa phương./.