Rực sáng sắc màu văn hóa Việt Nam tại Karlovy Vary (CH Séc)

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, sự kiện diễn ra dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn, cùng cộng đồng người Việt và người dân sở tại. Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam, Thống đốc vùng Karlovy Vary Petr Kubis, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc Trần Văn Đang, cùng nhiều khách mời đến từ các tổ chức xã hội, văn hóa của hai nước.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Đại sứ Dương Hoài Nam cùng quan chức thành phố Karlovy Vary cắt băng khai mạc “Ngày hội quảng bá Văn hóa – Ẩm thực – Áo dài Việt Nam”. Ảnh: Việt Thắng P/v TTXVN tại CH Séc

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Đình Thắng cho biết ngày hội được tổ chức với mong muốn mang những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với công chúng Séc và bạn bè quốc tế. Theo ông, văn hóa không chỉ là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn, mà còn là cầu nối bền vững giúp tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa các dân tộc.

Chúc mừng sự kiện, Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh văn hóa và ẩm thực luôn có sức lan tỏa đặc biệt, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và ngôn ngữ. Giữa lòng Karlovy Vary, những tà áo dài mềm mại cùng hương vị đậm đà của các món ăn Việt Nam đã góp phần giới thiệu tới công chúng một đất nước giàu truyền thống, bản sắc và không ngừng hội nhập với thế giới.

Đoàn diễu hành áo dài đi qua các con phố của thành phố Karlovy Vary. Ảnh Việt Thắng - P/v TTXVN tại CH Séc

Về phía địa phương, Thống đốc Petr Kubis đánh giá cao ý nghĩa của ngày hội, cho rằng đây là dịp để người dân Karlovy Vary khám phá những nét đẹp đặc sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đa sắc màu của địa phương.

Theo ông Phạm Gia Hậu, người sáng lập chương trình, ngày hội nằm trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu, sự kiện được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Năm nay là chương trình thứ tư và cũng là lần đầu tiên có một ngày hội riêng dành cho việc quảng bá văn hóa, ẩm thực, áo dài Việt Nam tới công chúng sở tại cũng như du khách quốc tế.

Sau lễ khai mạc, không gian ngày hội nhanh chóng trở nên sôi động với hơn 20 gian hàng giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam. Những bát phở nóng hổi, những chiếc nem rán vàng ruộm, hay các món đặc sản vùng miền đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách dừng chân thưởng thức. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm hương vị tinh tế của ẩm thực Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là hoạt động trao tặng áo dài miễn phí cho người dân Séc và du khách quốc tế. Trong không gian ngập tràn sắc màu, nhiều vị khách hào hứng khoác lên mình tà áo dài truyền thống, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và cảm nhận gần hơn vẻ đẹp thanh lịch của văn hóa Việt.

Không chỉ là một sự kiện giao lưu văn hóa, ngày hội còn là dịp để cộng đồng người Việt tại CH Séc giới thiệu những giá trị truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế. Thông qua nghệ thuật, ẩm thực và áo dài, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và cởi mở tiếp tục được lan tỏa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước./.