Rực rỡ sắc xuân, rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026

Công trình Vườn hoa Xuân đang được đẩy nhanng tại khu vực trước Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, cơ sở 2 (phường Phan Rang). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Theo đó, các địa phương tập trung chỉnh trang đô thị, khu dân cư tại các tuyến đường chính, khu vực trung tâm phường, xã, trọng điểm là Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang) và Quảng trường 16 Tháng 4 (phường Đông Hải).

Cùng với đó, các ngành, địa phương tăng cường hoạt động trang trí các công viên, điểm du lịch, vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật, sơn sửa vỉa hè, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Tại khu vực phường Phan Rang, phía Nam tỉnh Khánh Hòa, công trình Vườn hoa Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ thi công ở khu vực trước Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa (cơ sở 2, đường 16 Tháng 4). Vườn hoa Xuân có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, gồm 16 hạng mục: Cổng chào, tiểu cảnh, linh vật, đường hoa, khu check-in và hệ thống đèn trang trí, phục vụ người dân và du khách tham quan, vui Xuân, đón Tết.

Linh vật Ngựa được trang trí trước Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cơ sở 2 (phường Phan Rang). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Phan Rang cho biết, với chủ đề “Xuân hội tụ - Hợp lực phát triển, bừng sáng kỷ nguyên mới”, Vườn hoa Xuân được xác định là điểm nhấn trong dịp Tết năm nay, mang thông điệp về tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân toàn tỉnh. Không gian trưng bày thể hiện sự hội tụ và hợp lực của các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: năng lượng, du lịch - thương mại, nông nghiệp, công nghiệp biển, văn hóa và con người, hướng tới phát triển trong kỷ nguyên mới; đồng thời tôn vinh bản sắc thiên nhiên, khát vọng đổi mới, hội nhập của các địa phương phía Nam Khánh Hòa.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, từ khu vực đô thị đến nông thôn, các địa phương đang huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trang trí nhà, tuyến phố. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pano, cụm tiểu cảnh, hệ thống đèn trang trí nghệ thuật được lắp đặt đồng bộ tại các trục đường chính, trụ sở cơ quan, khu dân cư và không gian công cộng. Nhiều địa phương chú trọng xây dựng các điểm nhấn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa với yếu tố hiện đại, tạo không gian sinh hoạt văn hóa và check-in hấp dẫn cho người dân, du khách.

Tiểu cảnh trang trí ở Vườn hoa Xuân tại khu vực trước Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, cơ sở 2 (phường Phan Rang), phục vụ người dân và du khách vui Xuân, đón Tết. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Để bảo đảm công tác chỉnh trang, trang trí phục vụ Tết được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu, các địa phương, đơn vị tập trung chỉnh trang đô thị, đường làng, ngõ xóm, các điểm vui chơi công cộng, sinh hoạt văn hóa theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp; khẩn trương hoàn thành việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, xây dựng, thu dọn phương tiện, thiết bị, dọn dẹp vệ sinh, trả lại mặt bằng thông thoáng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Song song với công tác chỉnh trang đô thị, trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xây dựng và bổ sung hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết. Các hoạt động được tổ chức xuyên suốt tại Quảng trường 2 Tháng 4 và Quảng trường 16 Tháng 4 trước, trong và sau Tết, tập trung cao điểm từ thời khắc giao thừa đến hết mùng 3 Tết, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp thuần phong mỹ tục.

Việc chỉnh trang, trang trí đô thị, khu dân cư gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa năng động, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng mang đến một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 tươi mới, an toàn, tràn đầy niềm vui và khí thế phấn khởi cho năm mới./.