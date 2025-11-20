Rực rỡ sắc màu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc trong đêm khai mạc Festival sông Hồng đầu tiên

Chương trình nghệ thuật hấp dẫn nhân dân và du khách. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, năm 2025 là năm đầu tiên Lào Cai tổ chức Festival sông Hồng, mở đầu cho Đề án Festival sông Hồng giai đoạn 2025-2035. Đây là sự kiện văn hóa, kinh tế, đối ngoại quan trọng, nhằm tôn vinh lịch sử, văn hóa và nền văn minh sông Hồng, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", Đồng thời, sự kiện là dịp thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ hữu nghị giữa các tỉnh, thành phố lưu vực sông Hồng (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Festival sông Hồng diễn ra từ ngày 18 - 24/11 tại phường Lào Cai, phường Cam Đường và nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai, với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, thể thao. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc; tham quan trưng bày văn hóa, du lịch, ảnh, hiện vật và ấn phẩm về sông Hồng; thưởng thức nghi thức sinh hoạt dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ, sắc phục truyền thống để cảm nhận trọn vẹn linh hồn và vẻ đẹp của đất và người vùng thượng nguồn - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.



Cùng với đó, Festival còn có chuỗi sự kiện và hoạt động kinh tế, thể thao, du lịch, giao lưu hữu nghị phong phú như: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung; tái hiện chợ Cốc Lếu xưa; Giải đua xe đạp quốc tế "Một đường đua - Hai quốc gia"; chương trình giao lưu thể thao, văn hóa, thanh niên, doanh nhân Việt - Trung. Đặc biệt, Lễ hội Trà Shan Tuyết Lào Cai - "Hương trà trên mây" sẽ tôn vinh tinh hoa sản vật vùng cao, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc.



Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, việc định kỳ tổ chức Festival sông Hồng chính là bước đi cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng; thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập, xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.