Rộn ràng Xuân biên giới

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà cho các xã biên giới, đồn, trạm biên phòng, chốt dân quân biên giới. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Chương trình do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 4/2, tại Khu di tích Tà Thiết (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) với sự tham dự của đông đảo bạn trẻ và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết: Xuân biên giới là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác nơi tuyến đầu biên giới của Tổ quốc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân – dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới cùng nhau đón một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.

Em Nguyễn Trần Ngọc Trinh, sinh viên năm 2, Trường Đại học Đồng Nai tặng bánh chưng cho chiến sỹ bộ đội biên phòng Đồng Nai. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Thượng tá Vũ Đình Điển, Đồn trưởng Đồn biên phòng Đắc Ơ (xã Đắc Ơ, tỉnh Đồng Nai) bày tỏ, Chương trình Xuân biên giới 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa là nguồn động lực lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng và nhân dân biên giới thêm gắn bó, giữ vững quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại chương trình Xuân biên giới. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Là một trong những sinh viên trường Đại học Đồng Nai được tham dự chương trình Xuân biên giới 2026 tại khu di tích Tà Thiết, em Nguyễn Trần Ngọc Trinh chia sẻ niềm phấn khởi khi được tham gia chương trình, được tự tay gói những cặp bánh chưng gửi tặng bà con biên giới, tặng các chiến sĩ biên phòng. Qua chương trình giao lưu với các chiến sĩ, em thêm hiểu và tin yêu những chiến sĩ nơi biên giới.

Chung tâm trạng vui mừng, ông Điểu Lôm, ngụ xã Đắk Ơ, một trong những hộ khó khăn được tặng quà dịp Tết, cho biết: Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, sự quan tâm của chính quyền địa phương với những phần quà thiết thực là nguồn động viên lớn, giúp gia đình ông có một cái Tết đầy đủ và ý nghĩa hơn./.