Rộn ràng Tết cổ truyền Bunpimay trên cao nguyên Đắk Lắk

Nghi lễ tắm Phật tại Ngày hội Bunpimay 2569 năm 2026 ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN Với chủ đề “Giao thoa văn hóa - Thắt chặt tình thâm”, ngày hội đã mở ra một không gian văn hóa đặc sắc. Đông đảo nhân dân và du khách đã được trải nghiệm những nghi lễ truyền thống của Tết Lào như: Lễ Xay bạt - Tắc bạt; Lễ mừng năm mới, cúng sức khỏe; Lễ cúng tắm Phật cầu an; Lễ đắp tháp cát; Lễ thả hoa đăng và cột chỉ cổ tay cầu may mắn, sức khỏe và hạnh phúc; Hội té nước (Bun Hốt Nậm). Nhân dân và du khách còn được xem Lễ diễu hành đường phố và rước nàng chúa Xuân (Nang Sangkhane), thưởng thức âm nhạc cùng hội té nước đường phố tươi vui, đặc sắc.

Du khách hào hứng tham quan, chụp hình tại tiệc buffet voi, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của Ngày hội Bunpimay 2569 năm 2026 ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát.

Bên cạnh việc khám phá, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc ngày Tết cổ truyền của người Lào, du khách còn hào hứng tham gia các hoạt động du lịch thân thiện cùng voi như: Voi hóa trang, chụp hình cùng voi, tiệc buffet cho voi, show té nước cùng voi. Đến Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, du khách được thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật “Huyền thoại một vùng đất” - tái hiện hành trình người Lào đặt chân đến mảnh đất Buôn Đôn, góp phần tạo nên sự đa dạng về văn hóa cho “xứ sở voi”; thưởng thức ẩm thực Lào, tham gia múa Lăm vông, giao lưu cồng chiêng...

Nhân dân và du khách vui Hội té nước tại Ngày hội Bunpimay 2569 năm 2026 ở xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN phát.

Khoác trên người bộ trang phục truyền thống của thiếu nữ Lào, chị Nguyễn Hoàng Vị Minh Thùy, du khách đến từ phường Buôn Ma Thuột chia sẻ, đây là lần thứ hai chị tham dự Tết Bunpimay tại Buôn Đôn. Năm nay, chị đến từ sáng sớm để thuê và mặc trang phục truyền thống Lào, cảm giác thực sự được hòa mình vào không gian của ngày hội. Theo chị Thùy, những nghi lễ trong Tết Bunpimay ở Buôn Đôn rất đặc sắc, riêng biệt, đáng nhớ. Ngày hội là cơ hội để du khách khám phá nét đẹp đa văn hóa của “xứ sở voi” Buôn Đôn.

Còn với em H’Buôn Pheng Lào, dân tộc Lào, sinh sống ở buôn Trí, xã Buôn Đôn, Tết cổ truyền Bunpimay được tổ chức hoành tráng hơn so với các năm trước, thu hút nhiều du khách tham gia. Mỗi nghi lễ truyền thống đều hướng tới cầu may mắn, bình an, sức khỏe và tỏ lòng biết ơn. Em thích nhất là hội té nước vì đây là hoạt động mang lại nhiều niềm vui và gắn kết cộng đồng.

Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn Nguyễn Cảnh Tùng cho biết, sau sáp nhập, ở xã có 15 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Lào có hơn 400 nhân khẩu. Việc tổ chức Ngày hội Bunpimay nhằm tạo cơ hội cho bà con người Lào đón Tết cổ truyền. Đây còn là dịp để các dân tộc cùng giao lưu, học hỏi, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Bunpimay là dịp để người Việt gốc Lào hướng về cội nguồn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thể hiện khát vọng về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngày hội còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc. Các hoạt động trong ngày hội không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa của dân tộc Lào mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Buôn Đôn giàu bản sắc, thân thiện và mến khách./.