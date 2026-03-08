Rộn ràng ngày hội bầu cử sớm ở xã miền núi biên giới Trường Sơn

* Vượt thác Tam Lu vào bản bầu cử sớm

Cán bộ xã Trường Sơn (Quảng Trị) đi bằng thuyền hơn 2 giờ đồng hồ từ chiều 7/3 để vào bản Nước Đắng phục vụ công tác bầu cử sớm. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN



Từ 14 giờ chiều 7/3, phóng viên TTXVN cùng các cán bộ trong Hội đồng bầu cử xã Trường Sơn đã bắt đầu hành trình vào các bản vùng sâu Hôi Rấy và Nước Đắng (xã Trường Sơn, Quảng Trị) để chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm diễn ra vào sáng 8/3.



Để đến được hai bản Hôi Rấy và Nước Đắng, đoàn đã phải di chuyển bằng thuyền nhôm gắn máy đuôi tôm xuôi dòng Long Đại. Con sông mùa này nước trong xanh nhưng nhiều đoạn ghềnh đá, thuyền phải len lỏi qua những khúc cua gấp và vượt qua các thác nước. Từ trụ sở xã, thuyền đi gần hai giờ đồng hồ, vượt thác Tam Lu mới đến được bản Hôi Rấy, sau đó tiếp tục xuôi dòng thêm khoảng nửa giờ nữa mới tới bản Nước Đắng.



Đoạn vượt thác Tam Lu được xem là thử thách nhất của hành trình. Dòng nước chảy xiết, va vào những ghềnh đá lớn nhỏ tạo thành từng lớp sóng dồn dập. Người lái thuyền phải điều khiển rất khéo léo để con thuyền luồn lách qua những tảng đá nhô lên giữa dòng. Mỗi khi thuyền tăng ga vượt qua con sóng lớn, bọt nước tung trắng xoá, phủ kín mũi thuyền. Tiếng máy, tiếng nước va vào đá vang dội giữa núi rừng, khiến hành trình vượt thác vừa hồi hộp vừa đầy ấn tượng. Bà Trần Thị Dung, Tổ trưởng Khu vực bỏ phiếu số 17, bản Nước Đắng, xã Trường Sơn (Quảng Trị) thực hiện việc niêm phong thùng phiếu. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Khi đến các bản Nước Đắng cũng là lúc mặt trời đã khuất sau dãy núi, các cán bộ Hội đồng bầu cử xã Trường Sớm vẫn khẩn trương bắt tay vào công việc một cách kỹ lưỡng như: kiểm tra danh sách cử tri, niêm yết danh sách ứng cử viên, sắp xếp bàn ghế, bố trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu và trang trí hội trường nhà sinh hoạt cộng đồng lần cuối.



Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, xã Trường Sơn có ba khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu cử sớm gồm: khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy và khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng. Các khu vực này tiến hành bầu cử vào ngày 8/3, sớm hơn 7 ngày so với thời điểm bầu cử chung.

Đồng bào Bru – Vân Kiều bản Nước Đắng (xã Trường Sơn, Quảng Trị) đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm 8/3 để thực hiện quyền công dân. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn cho biết, sáng 8/3, 240 cử tri đồng bào Bru-Vân Kiều ở 3 bản Dốc Mây, Hôi Rấy, Nước Đắng sẽ tham gia bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (trong đó bản Dốc Mây có 63 cử tri, bản Hôi Rấy có 89 cử tri, bản Nước Đắng có 88 cử tri).



“Chính quyền xã Trường Sơn đã thành lập nhiều đoàn công tác xuống tận các bản để hỗ trợ công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, đi lại khó khăn. Đối với các bản tổ chức bầu cử sớm, các tổ công tác được bố trí bám sát địa bàn để bảo đảm mọi khâu chuẩn bị đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu”, ông Hoàng Mạnh Hà cho biết thêm.



*Gửi gắm niềm tin trong từng lá phiếu