Rộn ràng ngày hội bầu cử sớm ở xã miền núi biên giới Trường Sơn
* Vượt thác Tam Lu vào bản bầu cử sớm
Từ 14 giờ chiều 7/3, phóng viên TTXVN cùng các cán bộ trong Hội đồng bầu cử xã Trường Sơn đã bắt đầu hành trình vào các bản vùng sâu Hôi Rấy và Nước Đắng (xã Trường Sơn, Quảng Trị) để chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm diễn ra vào sáng 8/3.
Để đến được hai bản Hôi Rấy và Nước Đắng, đoàn đã phải di chuyển bằng thuyền nhôm gắn máy đuôi tôm xuôi dòng Long Đại. Con sông mùa này nước trong xanh nhưng nhiều đoạn ghềnh đá, thuyền phải len lỏi qua những khúc cua gấp và vượt qua các thác nước. Từ trụ sở xã, thuyền đi gần hai giờ đồng hồ, vượt thác Tam Lu mới đến được bản Hôi Rấy, sau đó tiếp tục xuôi dòng thêm khoảng nửa giờ nữa mới tới bản Nước Đắng.
Đoạn vượt thác Tam Lu được xem là thử thách nhất của hành trình. Dòng nước chảy xiết, va vào những ghềnh đá lớn nhỏ tạo thành từng lớp sóng dồn dập. Người lái thuyền phải điều khiển rất khéo léo để con thuyền luồn lách qua những tảng đá nhô lên giữa dòng. Mỗi khi thuyền tăng ga vượt qua con sóng lớn, bọt nước tung trắng xoá, phủ kín mũi thuyền. Tiếng máy, tiếng nước va vào đá vang dội giữa núi rừng, khiến hành trình vượt thác vừa hồi hộp vừa đầy ấn tượng.
Khi đến các bản Nước Đắng cũng là lúc mặt trời đã khuất sau dãy núi, các cán bộ Hội đồng bầu cử xã Trường Sớm vẫn khẩn trương bắt tay vào công việc một cách kỹ lưỡng như: kiểm tra danh sách cử tri, niêm yết danh sách ứng cử viên, sắp xếp bàn ghế, bố trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu và trang trí hội trường nhà sinh hoạt cộng đồng lần cuối.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, xã Trường Sơn có ba khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu cử sớm gồm: khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy và khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng. Các khu vực này tiến hành bầu cử vào ngày 8/3, sớm hơn 7 ngày so với thời điểm bầu cử chung.
Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn cho biết, sáng 8/3, 240 cử tri đồng bào Bru-Vân Kiều ở 3 bản Dốc Mây, Hôi Rấy, Nước Đắng sẽ tham gia bỏ phiếu sớm để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (trong đó bản Dốc Mây có 63 cử tri, bản Hôi Rấy có 89 cử tri, bản Nước Đắng có 88 cử tri).
“Chính quyền xã Trường Sơn đã thành lập nhiều đoàn công tác xuống tận các bản để hỗ trợ công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là tại những địa bàn vùng sâu, đi lại khó khăn. Đối với các bản tổ chức bầu cử sớm, các tổ công tác được bố trí bám sát địa bàn để bảo đảm mọi khâu chuẩn bị đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu”, ông Hoàng Mạnh Hà cho biết thêm.
*Gửi gắm niềm tin trong từng lá phiếu
Sáng 8/3, khi nắng mới bắt đầu chiếu xuống những mái nhà đơn sơ nằm ven sườn núi, không khí tại các điểm bỏ phiếu ở Hôi Rấy, Nước Đắng và Dốc Mây (xã Trường Sơn, Quảng Trị) đã rộn ràng như ngày hội.
Những con đường bê tông dẫn vào bản được bà con quét dọn sạch sẽ từ sớm. Hai bên đường, cờ Tổ quốc và cờ hội được treo trang trọng. Nhà sinh hoạt cộng đồng của bản, nơi là điểm bỏ phiếu được trang trí cờ, khẩu hiệu, pa-nô rực rỡ. Trước hiên nhiều ngôi nhà, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió sớm.
Ghi nhận tại bản Nước Đắng (xã Trường Sơn), sáng 8/3, đông đảo cử tri đã có mặt từ rất sớm với niềm hân hoan, rạng ngời trên từng gương mặt. Bà con đồng bào Bru – Vân Kiều thực hiện nghi thức chào cờ, xếp hàng ngay ngắn trước khu vực làm thủ tục. Các thành viên tổ bầu cử hướng dẫn tận tình từng bước theo đúng quy trình: kiểm tra danh sách cử tri, phát phiếu bầu, hướng dẫn cách ghi phiếu, bỏ phiếu vào hòm phiếu, đóng dấu xác nhận cử tri đã bỏ phiếu bầu.
Trong không khí trang nghiêm, từng cử tri nhận phiếu bầu, vào khu vực viết phiếu, nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên trước khi tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu. Nhiều cử tri cho biết, họ đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên từ trước nên khi cầm lá phiếu trên tay càng thêm tự tin và phấn khởi.
Tại bản Nước Đắng, nơi điều kiện còn nhiều khó khăn, không có điện lưới và sóng điện thoại, ngày bầu cử sớm vẫn diễn ra trang nghiêm và đúng quy định. Bản Nước Đắng có 88 cử tri, tất cả đều đã hân hoan thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Hồ Văn Hoa, Trưởng bản Nước Đắng cho biết, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền xã, công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất từ sớm nên ngày bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, bà con rất phấn khởi. Mọi người đến điểm bỏ phiếu từ sớm, thực hiện đúng quy định, ai cũng mong muốn chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Niềm vui của ngày bầu cử càng thêm ý nghĩa đối với những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu. Em Hồ Thị Thiều, ở bản Nước Đắng chia sẻ, năm nay tròn 18 tuổi và lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của mình. Những ngày trước bầu cử, em Hồ Thị Thiều thường đến nhà sinh hoạt cộng đồng của bản để đọc tiểu sử các ứng cử viên và cùng bà con dọn dẹp, trang trí khu vực bỏ phiếu.
“Em thấy rất tự hào khi lần đầu được đi bầu cử. Em đã tìm hiểu kỹ các ứng cử viên và chọn những người có trình độ, quan tâm đến đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa để gửi gắm niềm tin của mình”, em Hồ Thị Thiều bày tỏ.
Ông Hồ Ba, Trưởng bản Hôi Rấy (xã Trường Sơn) cho biết, bản có 34 hộ với 145 nhân khẩu, trong đó có 89 cử tri. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu. Bà con trong bản rất vui khi được tham gia bầu cử sớm. Ai cũng ý thức đây là quyền và trách nhiệm của mình nên đến bỏ phiếu rất đầy đủ.
Theo ông Hồ Ba, bà con trong bản ai cũng bày tỏ kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào vùng cao. Đặc biệt, trong thời gian tới, bản Hôi Rấy sẽ có thêm sự đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông để việc đi lại thuận lợi hơn; trường lớp được cải thiện để con em có điều kiện học tập tốt hơn.
Bên cạnh đó, bà con cũng hy vọng hệ thống điện sinh hoạt được đảm bảo ổn định, sóng điện thoại được phủ rộng để người dân dễ dàng liên lạc, tiếp cận thông tin và từng bước nâng cao đời sống.
Giữa núi rừng Trường Sơn, trong nắng mới đầu nguồn Long Đại, từng lá phiếu được đồng bào Bru – Vân Kiều trân trọng bỏ vào hòm phiếu. Không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người dân, những lá phiếu ấy còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản làng vùng sâu nơi biên cương Tổ quốc./.