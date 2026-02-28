Rộn ràng lễ hội cầu ngư lâu đời nhất xứ Huế

Tiết mục khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước của Lễ hội. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Từ tinh mơ, các bô lão trong làng trang nghiêm thực hiện nghi thức lễ cầu an, chánh tế và cầu ngư. Phần hội sau đó diễn ra sôi nổi các hoạt động đậm chất miền biển như: Hát múa truyền thống cầu ngư; làm trò trên bờ, dưới nước; xuất quân đánh cá vụ Nam. Du khách, người dân hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng, nơi mỗi câu hò, nhịp trống đều mang theo niềm tin vào một năm mới mưa thuận, gió hòa.

Theo tục lệ cổ truyền, cứ ba năm một lần, vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu (gọi là "Tam niên đáo lệ"), dân làng Thai Dương lại tổ chức đại lễ Cầu ngư. Người dân nơi đây tin rằng sự thành tâm trong ngày hội sẽ mang lại mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, để mỗi chuyến ra khơi là một chuyến trở về bình an. Trong nhịp sống hiện đại, khi nghề biển đang phải đối diện với không ít thách thức do biến đổi khí hậu, lễ hội càng trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân.

Lễ hội có sự tham dự của các bậc cao niên ở địa phương. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Mai, Trưởng Ban điều hành làng văn hóa Thai Dương, lễ hội là dịp để người dân trong làng tỏ lòng nhớ ơn công đức vị khai canh của làng là ông Trương Quý Công (tức ông Trương Thiều) và vị tôn sư xử sĩ Hoàng đại lang (một văn nhân nổi tiếng của làng). Cả hai đều được các vua triều Nguyễn ban tặng “Thần sắc Tôn Thần Thần Vị”. Ông kêu gọi toàn thể người dân của Làng văn hóa Thai Dương, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Thuận An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Làng văn hóa Thai Dương là một trong 19 làng của Tổng Vĩnh Trị, thuộc huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong, vùng Thuận Hóa trước đây. Tên làng gắn liền sự tích thời đá của người Chăm Pa có từ lâu đời. Làng Thai Dương xuất hiện ngay sau khi nhà Trần tiếp quản hai châu Ô, Lý vào thế kỷ thứ XIV. Vua Thiệu Trị đã xếp làng là một trong 20 thắng cảnh của Kinh thành Huế. Dưới thời vua Tự Đức, làng được ban tặng một bức hoành phi có bốn chữ vàng "Văn - Vật - Danh - Hương" gắn liền đình làng. Trấn Hải Đài, miếu âm Linh và di tích lịch sử văn hóa quý giá của làng là niềm tự hào và kiêu hãnh của dân làng qua bao thế hệ. Ngày nay, làng vẫn được biết đến là một địa danh nổi tiếng của thành phố Huế.

Phường Thuận An đang chuyển mình mạnh mẽ với định hướng phát triển du lịch biển, dịch vụ và kinh tế cộng đồng. Trong dòng chảy ấy, Thai Dương là một điểm sáng, nơi lưu giữ những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa địa phương. Không khí lễ hội đầu năm không chỉ dừng lại ở niềm vui ngày hội, mà còn lan tỏa tinh thần thi đua lao động sản xuất. Sau phần nghi lễ, nhiều ngư dân phường Thuận An đã chọn ngày đẹp để đưa thuyền ra khơi, với hy vọng một năm bội thu, suôn sẻ./.