Rộn ràng khí thế sản xuất đầu Xuân tại doanh nghiệp Thủ đô

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng (trái) đến thăm, động viên các đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: Minh Nghĩa - TTXVN

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên tình hình sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.

Công nhân khẩn trương bắt tay vào việc ngay

Giữa nhịp vận hành khẩn trương của máy móc, tiếng kim loại va đập, tiếng hàn xì lóe sáng trong các phân xưởng, khí thế lao động đầu năm hiện rõ trên từng gương mặt công nhân. Không còn dư âm của những ngày sum họp gia đình, thay vào đó là tinh thần bắt tay ngay vào việc với quyết tâm cao nhất. Mỗi dây chuyền sản xuất hoạt động nhịp nhàng như một lời khẳng định: doanh nghiệp đã sẵn sàng cho một năm mới bứt phá.

Theo lãnh đạo Công ty, hiện đơn vị có 6 nhà máy sản xuất với tổng số 538 lao động. Ngay từ mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, 95% công nhân lao động đã quay trở lại làm việc. Tỷ lệ này không chỉ phản ánh ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của người lao động mà còn cho thấy niềm tin của họ vào sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

Tại các xưởng cơ khí, từng tốp công nhân tập trung cao độ cho những đơn hàng đầu năm. Nhiều tổ, đội đã đăng ký thi đua hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng sản phẩm ngay từ quý I. Không khí lao động khẩn trương nhưng vẫn trật tự, an toàn; các quy định về an toàn vệ sinh lao động được tuân thủ nghiêm túc.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, để giữ chân và tạo động lực cho người lao động, Công ty luôn chú trọng chăm lo toàn diện đời sống, việc làm và điều kiện làm việc. Bếp ăn tập thể được tổ chức bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm; 100% người lao động được đóng bảo hiểm thân thể và bảo hiểm rủi ro tai nạn 24/24 giờ. Đây không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cam kết đồng hành lâu dài với người lao động.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty thưởng Tết với mức trung bình 15,8 triệu đồng/người; ngoài ra, mỗi lao động còn được nhận quà hiện vật trị giá 750 nghìn đồng. Với 17 lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công ty và Công đoàn hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người. Những con số ấy không đơn thuần là tiền thưởng, mà là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của người lao động trong suốt một năm lao động miệt mài.

Phát biểu tại buổi thăm, đồng chí Lê Đình Hùng ghi nhận và đánh giá cao Ban lãnh đạo cùng Công đoàn Công ty đã quan tâm chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết – thời điểm nhạy cảm dễ phát sinh những biến động về quan hệ lao động nếu quyền lợi không được đảm bảo.

Đồng chí nhấn mạnh, khí thế sản xuất đầu năm chính là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng nâng cao thu nhập, phúc lợi cho người lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn tập thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo; chấp hành nghiêm nội quy lao động; tích cực đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; tham gia sôi nổi các phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

Những lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công được gửi tới tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty không chỉ là nghi thức đầu Xuân, mà còn là sự khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong từng bước phát triển của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng doanh nghiệp quà, lì xì đầu năm cho công nhân lao động. Những phong bao đỏ trao tay giữa tiếng cười rộn ràng như tiếp thêm niềm vui, sự hứng khởi cho ngày làm việc đầu Xuân.

Trực tiếp xuống từng phân xưởng, bắt tay, thăm hỏi và chúc Tết người lao động, đồng chí Lê Đình Hùng chia sẻ mong muốn mỗi công nhân tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xem sự phát triển của đơn vị là sự phát triển của chính mình. "Khi doanh nghiệp ổn định và phát triển, đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động sẽ ngày càng được đảm bảo tốt hơn", đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Công nhân Vũ Thị Bình, bộ phận hàn, xúc động cho biết chị đã gắn bó với Công ty suốt 23 năm. "Được lãnh đạo tổ chức Công đoàn Hà Nội trực tiếp đến động viên, lì xì đầu năm, chúng tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn để chúng tôi yên tâm làm việc, tiếp tục gắn bó lâu dài với doanh nghiệp", chị Bình chia sẻ.

Quan hệ lao động ổn định, tạo đà cho tăng trưởng

Theo báo cáo, tính đến 9h ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại Hà Nội có 93,63% doanh nghiệp mở cửa hoạt động, 96,39% công nhân lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Nhiều lao động chủ động quay lại từ mùng 4, mùng 6 Tết để chuẩn bị sản xuất, kiểm tra máy móc, bảo đảm tiến độ đơn hàng; một số đơn vị xây dựng làm việc xuyên Tết.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, dịp Tết không phát sinh vụ việc mất an ninh trật tự tại các khu công nghiệp; doanh nghiệp thực hiện nghỉ Tết đúng quy định, bố trí trực bảo đảm an toàn sản xuất. Trước, trong và sau Tết, quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tỷ lệ doanh nghiệp và người lao động trở lại làm việc ở mức cao ngay tuần đầu năm là tín hiệu tích cực cho thị trường lao động Hà Nội năm 2026.

Khí thế sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường là một lát cắt tiêu biểu cho bức tranh chung của Thủ đô: lao động hăng say, doanh nghiệp chủ động, Công đoàn đồng hành. Trong guồng quay phát triển ấy, mỗi chuyến thăm, mỗi lời động viên, mỗi phần quà đầu Xuân đều góp phần củng cố niềm tin, tăng cường gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp và tổ chức đại diện của mình.

Xuân mới đã khởi đầu bằng nhịp máy rộn ràng và những bàn tay siết chặt. Từ nền tảng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tin tưởng rằng năm 2026 sẽ là năm ghi dấu nhiều thành tựu mới của các doanh nghiệp Thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ công nhân lao động – những người đang miệt mài trên từng dây chuyền, từng công trình, góp sức dựng xây Hà Nội ngày càng phát triển./.