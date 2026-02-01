Rộn ràng khí thế của mùa Xuân mới nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Tấp nập dòng người đổ về các điểm vui chơi giải trí trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Tại trung tâm đô thị vùng địa đầu cực Nam, Quảng trường Phan Ngọc Hiển thuộc phường An Xuyên đã trở thành điểm hội tụ của hàng nghìn người dân và du khách. Gần đến thời khắc giao thừa, dòng người xe càng tấp nập đổ về đây không chỉ để thưởng thức không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn để cùng nhau chia sẻ niềm tin, hy vọng vào một chặng đường phát triển mới của tỉnh trong bối cảnh đất nước đang vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập.

Điểm nhấn quan trọng trong đêm giao thừa là Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xuân đoàn kết, Tết ấm no, lo mọi nhà đều có Tết". Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt nhấn mạnh, đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật đón chào năm mới mà còn là sự kiện chính trị mang ý nghĩa sâu sắc. Chương trình đã góp phần quan trọng trong việc cổ vũ tinh thần đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề để toàn tỉnh bước vào năm mới với quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới trên mọi lĩnh vực.

Chương trình nghệ thuật được chia thành hai phần “Mùa Xuân có Đảng” và “Đất nước vào Xuân”. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Xuyên suốt thời lượng 90 phút, chương trình đã tái hiện sinh động bức tranh thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Cà Mau trong năm 2025. Không gian nghệ thuật được cấu trúc chặt chẽ với hai phần chính là "Mùa Xuân có Đảng" và "Đất nước vào Xuân", thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính hình tượng. Qua đó, khán giả không chỉ cảm nhận được không khí rộn ràng, ấm áp của mùa xuân phương Nam mà còn khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của địa phương, đồng thời khẳng định ý chí tự lực, tự cường trong hành trình kiến tạo tương lai.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật được triển khai đồng loạt ở tất cả 5 điểm bắn trên địa bàn tỉnh, đánh dấu thời khắc chuyển giao đón năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc, bầu trời đêm Cà Mau đã được thắp sáng bởi màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn. Để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của nhân dân, tỉnh đã triển khai đồng loạt các điểm bắn tại 5 khu vực trọng điểm trên địa bàn. Riêng tại khu vực phường An Xuyên, Ban Tổ chức đã bố trí 120 giàn pháo hoa tầm thấp với độ cao từ 70 - 90m. Trận địa pháo hoa đã tạo nên những hiệu ứng hình ảnh đa dạng và lộng lẫy như hoa cúc kép, mưa vàng đồng loạt hay cây cọ đỏ, tạo nên một bữa tiệc ánh sáng đầy ấn tượng, đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong sự phấn khởi của cộng đồng.



Hòa cùng không khí náo nhiệt của các hoạt động văn hóa, thị trường hoa Tết tại địa phương năm nay cũng ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ với sức mua tăng rõ rệt. Trong đó, chợ hoa kiểng và dưa hấu Tết, với quy mô lên đến 234 quầy hàng, vẫn tấp nập dòng người mua bán. Điểm mới của năm nay là việc bố trí các gian hàng dọc theo các tuyến đường chính trong Khu dân cư Minh Thắng, tiếp giáp với Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Sự sắp xếp này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan, mua sắm mà còn mang đến không gian mới mẻ, hiện đại cho người dân địa phương.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhờ chủng loại hoa đa dạng, sắc màu rực rỡ và giá cả duy trì ở mức ổn định nên lượng khách tham quan và mua sắm tăng cao. Đến đêm 29 Tết, hầu hết các chủ quầy đều bày tỏ sự phấn khởi khi hàng hóa tiêu thụ thuận lợi, giúp bà con nông dân và tiểu thương có thể thu dọn sớm để về sum họp bên gia đình.

Những nụ cười rạng rỡ của người bán hòa cùng niềm vui của người mua đã tạo nên một bức tranh Xuân ấm áp và trọn vẹn, minh chứng cho một mùa Tết an vui, no ấm trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng./.