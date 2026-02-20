Rộn ràng khai hội Chùa Tiên

Lễ rước kiệu Thánh Mẫu Âu Cơ từ Đền Mẫu về Chùa Tiên. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nghĩa Nguyễn Thanh Long cho biết, điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là việc đẩy mạnh khai thác hệ thống cáp treo Hương Bình sau một năm đi vào vận hành. Tuyến cáp treo dài hơn 3 km, kết nối Chùa Tiên với khu vực Chùa Hương (Hà Nội), trở thành trục liên kết quan trọng trong hành trình du xuân liên tỉnh; không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hành lang du lịch tâm linh giữa Phú Thọ và Hà Nội.



Theo ông Nguyễn Thanh Long, việc đưa vào khai thác hiệu quả tuyến cáp treo đã mở ra cơ hội phát triển mới cho du lịch xã An Nghĩa nói riêng và khu vực lân cận nói chung, góp phần thúc đẩy dịch vụ, thương mại, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được tăng cường, góp phần để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Đoàn rước kiệu Đức Ông, Thánh Mẫu, vị thần thờ về tới sân Chùa Tiên. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN Chương trình văn nghệ đặc sắc tại Lễ khai hội. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN



Lễ hội Chùa Tiên được tổ chức từ ngày 19 đến 21/2/2026 (tức mồng 3 đến mồng 5 tháng Giêng âm lịch). Qua nhiều năm duy trì và phát triển, Lễ hội tiếp tục khẳng định sức hút của một trung tâm văn hóa tâm linh tiêu biểu khu vực trung du phía Bắc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tham quan, du xuân của người dân và du khách.



Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng như lễ rước kiệu, múa rồng, dâng hương cầu quốc thái dân an... Âm vang tiếng chiêng Mường hòa cùng sắc màu cờ hội, trang phục truyền thống đã tạo nên không gian lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản địa phương.



Lễ khai hội Chùa Tiên năm Bính Ngọ không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu xuân mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Nghĩa thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới./.