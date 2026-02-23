Rộn ràng hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Bính Ngọ 2026​

*Sôi động Giải Leo núi Tà Cú mở rộng

Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND xã Hàm Thuận Nam tổ chức Giải Leo núi Tà Cú tỉnh Lâm Đồng mở rộng năm 2026. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Giải Leo núi Tà Cú mở rộng năm 2026 thu hút gần 400 vận động viên nam, nữ đến từ 37 đoàn trong tỉnh và các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai… Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung nam và nữ, với hai cự ly thi đấu: 6.300m (gồm 4.000m chạy và 2.300m leo núi) đối với nam; 5.300m (gồm 3.000m chạy và 2.300m leo núi) đối với nữ.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: Giải Leo núi Tà Cú không chỉ góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng, mà còn là dịp để đánh giá, tuyển chọn lực lượng vận động viên, chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp toàn quốc trong thời gian tới. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh núi Tà Cú – điểm đến văn hóa, du lịch, thể thao tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng.



Theo Ban Tổ chức, Giải nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân. Bên cạnh đó, Giải còn nhằm mục đích phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khỏe để học tập, lao động, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.



Giải leo núi Tà Cú là cơ hội để các đoàn, các vận động viên giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ năng tập luyện, thi đấu môn thể thao leo núi, tăng cường sự đoàn kết giao lưu giữa các đoàn thể thao. Giải góp phần quảng bá hình ảnh, thắng cảnh Tà Cú đến với du khách trên mọi miền đất nước, đưa du lịch Hàm Thuận Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Kết thúc giải, ở nội dung nam, vận động viên Phạm Ngọc Phan (Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng) xuất sắc giành giải Vua leo núi; vận động viên Đỗ Duy Thắng (Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng) hạng Nhì và vận động viên Lê Văn Tuấn (Thành phố Hồ Chí Minh) hạng Ba. Vận động viên xuất phát tranh tài tại Giải Leo núi Tà Cú tỉnh Lâm Đồng mở rộng mừng xuân năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ở nội dung nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng) giành ngôi Hoàng Hậu leo núi; hạng Nhì thuộc về vận động viên Lã Đàm Huyền Trang (Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng) và hạng Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà (Thành phố Hồ Chí Minh). Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh Lâm Đồng đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Bến Cát eBRC hạng Ba toàn đoàn.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng thông tin về việc triển khai hồ sơ đăng ký Kỷ lục Quốc gia đối với Công trình Đá khắc Kinh Phật tại Khu du lịch Núi Tà Cú gửi đến Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Công trình được thực hiện trực tiếp trên các khối đá tự nhiên với quy mô lớn, nội dung kinh văn chuẩn mực; kỹ thuật khắc sâu từ 3–5 cm, kết hợp sơn nhũ vàng, bảo đảm độ bền và giá trị thẩm mỹ lâu dài.

Hồ sơ đăng ký tập trung vào hai hạng mục chính gồm: Khối đá khắc Bát Nhã Tâm Kinh với đầy đủ 260 chữ được thể hiện theo lối thư pháp truyền thống, kết hợp họa tiết Phật giáo trang nghiêm; Khối đá khắc Chú Đại Bi gồm 415 chữ tương ứng 84 câu thần chú, bố cục hài hòa cùng các họa tiết hoa sen, pháp luân mang ý nghĩa biểu trưng cho trí tuệ và lòng từ bi.

Việc đăng ký Kỷ lục Quốc gia nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa – Phật học của công trình, đồng thời khẳng định dấu ấn riêng của Khu du lịch Núi Tà Cú đối với người dân và du khách.



*Tái hiện không gian Tết xưa qua “Sắc xuân Thành Nam”



Ngày 23/2, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở hai), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc không gian Chợ Tết “Sắc xuân Thành Nam” xuân Bính Ngọ năm 2026. Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Vũ Thanh Lịch, văn hóa tiếp tục được khẳng định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững, đồng thời là sức mạnh nội sinh quan trọng để nâng cao vị thế quốc gia. Tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, hợp nhất đã và đang từng bước khẳng định là không gian văn hóa đặc sắc, nơi thiên nhiên, lịch sử và con người hòa quyện tạo nên bản sắc riêng. Thi đấu cờ tại Chợ Tết “Sắc xuân Thành Nam”. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Nhận thức sâu sắc tinh thần ấy, thời gian qua, ngành Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ “làm văn hóa” sang kiến tạo hệ sinh thái văn hóa – nơi di sản được bảo tồn nhưng không ngủ yên trong quá khứ, mà trở thành nguồn năng lượng dồi dào bổ sung đầy đủ cho đời sống hiện đại. Toàn ngành Văn hóa – Thể thao đã chủ động tham mưu các giải pháp đồng bộ để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở; nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; từng bước định vị thương hiệu văn hóa Ninh Bình là một điểm đến đặc sắc, thân thiện và giàu sức lan tỏa.

Bà Vũ Thanh Lịch nhấn mạnh, việc tổ chức không gian Chợ Tết “Sắc xuân Thành Nam” Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ đơn thuần là hoạt động lễ hội đầu xuân mà còn nhằm tái hiện không gian Tết xưa gắn với các sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống. Sự kiện không chỉ gợi nhớ những giá trị hoài niệm, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa các nét văn hóa đặc trưng, phong tục tập quán tốt đẹp và nếp sống bình dị mà cha ông truyền lại. Đây cũng chính là nền tảng tinh thần để mỗi người thêm tự tin, vững bước trong tiến trình hội nhập và phát triển.



Triển lãm gồm các hoạt động như: trưng bày di sản, cổ vật, sinh vật cảnh; trình diễn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể, hát văn, hát xẩm, múa rối nước, biểu diễn võ thuật, thi đấu cờ bỏi; tôn vinh tinh hoa văn hóa ẩm thực; cùng nhiều trải nghiệm về phong tục, tập quán và trò chơi dân gian. Thông qua các hoạt động cụ thể, bình dị, mỗi người dân và du khách đến với Chợ Tết “Sắc xuân Thành Nam” xuân Bính Ngọ năm 2026 có thể chạm vào một phần ký ức văn hóa để thêm yêu quê hương, thêm tự hào và hướng đến tương lai tươi đẹp hơn của vùng văn hóa Sơn Nam Hạ giàu bản sắc.