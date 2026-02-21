Rộn ràng đêm khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen 2026

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cùng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã đánh trống khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội đặc sắc trong những ngày đầu năm mới.

Hội Xuân núi Bà Đen diễn ra từ ngày 17/2-18/3 với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật dân gian, trình diễn áo dài, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc trưng Tây Ninh, cùng các chương trình tâm linh, lễ hội truyền thống. Qua đó, du khách không chỉ chiêm bái, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc địa phương.

Hương Sắc Tây Ninh không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là một hành trình cảm xúc được kể bằng âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Hương sắc Tây Ninh” được dàn dựng công phu, kết cấu thành nhiều chương, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Tây Ninh giàu truyền thống. Từ những huyền tích linh thiêng về Linh Sơn Thánh Mẫu đến nhịp sống rộn ràng của miền biên viễn hôm nay, tất cả được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa, trình chiếu mapping và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Các tiết mục ca múa nhạc đan xen âm hưởng dân gian Nam Bộ với phong cách trẻ trung, sôi động đã khắc họa rõ nét bản sắc văn hóa Tây Ninh mộc mạc mà sâu lắng, hào sảng mà nghĩa tình. Hình ảnh ruộng đồng, làng nghề, lễ hội truyền thống cùng nhịp phát triển công nghiệp - du lịch được thể hiện sinh động, tạo nên bức tranh đa sắc về một Tây Ninh đang vươn mình mạnh mẽ.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Không chỉ là đêm nghệ thuật, lễ khai mạc còn mang đậm ý nghĩa tâm linh khi chính thức mở đầu mùa hành hương về núi Bà Đen, nơi hội tụ niềm tin và ước vọng của người dân trong những ngày đầu năm mới. Sau nghi thức khai mạc trang trọng, màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng bầu trời gửi gắm thông điệp về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Xuân núi Bà Đen 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch thường niên, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Tây Ninh thân thiện, năng động, sáng tạo. Qua từng mùa lễ hội, núi Bà Đen ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến tâm linh – sinh thái – văn hóa hàng đầu khu vực phía Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.